Quién se fue de MasterChef Celebrity: una despedida emotiva

En una velada atravesada por un desafío particular, una querida participante no cumplió las expectativas y terminó por despedirse de MasterChef Celebrity.

Luego de que finalizara la semana dorada y Mica Viciconte se coronara como la triunfante de esta parte de la competencia, MasterChef Celebrity retomó su ritmo habitual. Una vez que sus participantes se recuperaron del coronavirus, aquellos cocineros sentenciados a la gala de eliminación de la semana anterior, se disputaron por su puesto en el programa este domingo 13 de enero, pero hubo una concursante que no cumplió con las expectativas.

En una noche atravesada por la condición de hacer un plato con un pescado a elección, Mery del Cerro, Ernestina Pais, Luisa Albinoni, Malena Guinzburg, Mica Viciconte y Paula "La Peque" Pareto, tuvieron que someterse a una prueba principal por un "beneficio especial". Así es como, al haber improvisado una entrada con este ingrediente en tan solo 15 minutos, Mery del Cerro y "La Peque" Pareto lograron convencer al jurado con sus platos, por lo que subieron de forma directa al balcón y salieron de la zona de peligro al zafar de la eliminación.

Así es como Viciconte, Guinzburg, Albinoni y Pais tuvieron que continuar en carrera para realizar otro platillo más elaborado con pescado para tratar de mantener su puesto en MasterChef Celebrity. Sin embargo, luego de quebrarse a mitad de competencia al asegurar que "quería tirar la toalla porque no le daba la cabeza", Luisa Albinoni no llegó al nivel de exigencia que le pedía el jurado y se convirtió en la nueva eliminada del programa de cocina que emite Telefe.

"Yo ya estaba segura que me iba. Me lo esperaba", dijo Albinoni entre lágrimas al tener que abandonar su puesto en MasterChef Celebrity. "Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. No quiero ponerme mal, pero quiero agradecer a mis compañeros. Gracias por darme una oportunidad a mí por mi edad", sentenció. Lo cierto es que la famosa actriz quiso presentar un ceviche de corvina, pero no logró ordenarse en la cocina y la receta no quedó como esperaba, por lo que, a la hora de elegir, el jurado determinó que su plato había sido el peor de la noche, por lo que se convirtió en la última eliminada.

Un gesto muy especial: Mica Viciconte fue el salvavidas de Luisa

Pese a que Mica Viciconte se había convertido en la ganadora del delantal dorado, ya estaba nominada previamente a la gala de eliminación, por lo que tenía que intentar pasar esta instancia para lograr esa ansiada "inmunidad", que la haría ganar una semana de ventaja en la competencia de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, pese a que Viciconte estaba muy concentrada en lograr convencer al jurado para no despedirse del programa, cuando vio que Luisa estaba bloqueada y angustiada para seguir, Mica acudió en su ayuda rápidamente. Al estar bastante avanzada con su platillo, la influencer se acercó a la isla de su compañero y la ayudó a cocinar para que, por lo menos, lograra terminar el plato para presentarlo ante el jurado.