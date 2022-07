Quién gana El Hotel de los Famosos: filtran el ganador del programa de El Trece

Se dio a conocer quién gana El Hotel de los Famosos, el exitoso programa de El Trece. ¿Alex Caniggia o Martín Salwe? El nombre del ganador del reality.

Luego de una gran espera, se llevará a cabo la final de El Hotel de los Famosos. El exitoso reality de El Trece se definirá nada menos que entre dos participantes de gran peso: Alex Caniggia y Martín Salwe, quienes se medirán en un mano a mano muy picante. Curiosamente, en las últimas horas, se filtró quién gana el programa.

Durante la jornada de este lunes, y tras cuatro largos meses de convivencia en el hotel con otros famosos, Alex y Salwe se someterán a diversas pruebas físicas que también requerirán de destreza para poder quedarse con el tan ansiado premio económico.

Cuándo es la final de El Hotel de los Famosos: día y horario para verlo en vivo

Este lunes 25 de julio se lleva a cabo la gran final de El Hotel de los Famosos entre Alex Caniggia y Martín Salwe. El programa tendrá lugar a las 22.45 horas y será transmitido por El Trece, con la conducción de Carolina "Pampita" Ardohain y "El Chino" Leunis.

Quién gana la final de El Hotel de los Famosos

Luego de cuatro meses en plena convivencia, se llevará a cabo la final de El Hotel de los Famosos. Y según reveló la tuitera Adriana Bravista, especialista en farándula y espectáculos en Argentina, la producción de El Trece grabó dos veces la final para que no se filtre el nombre del ganador.

El Hotel de los Famosos termina luego de cuatro meses de emisión por El Trece.

Sin embargo, y de acuerdo a los rumores que tomaron revuelo, todo parece indicar que la producción determinó que Alex Caniggia le gana a Martín Salwe en la instancia decisiva del programa que conducen Carolina "Pampita" Ardohain y "El Chino" Leunis.

Cuánto dinero se lleva el ganador de El Hotel de los Famosos

Según indicaron en la producción de El Hotel de los Famosos desde el inicio del programa, el ganador del reality se llevará nada menos que 10 millones de pesos.

El dramático momento de Pampita tras la eliminación de Lissa Vera

En la emisión de la semana pasada, y luego de que quedara fuera del programa en uno de los desafíos que planteó la producción, Lissa Vera manifestó: "Estoy llorando porque no me rendí, pasé por un montón de cosas. Lejos de mis hijas, lejos de mis amigos". Frente a esto, Pampita reaccionó: "Ay, no me siento bien". Inmediatamente después, la modelo y presentadora rompió en llanto.

"El Chino" Leunis se le acercó y le consultó: "¿Qué pasa, Caro?". Completamente conmovida, la conductora le indicó: "Ya voy". "Tranquila, te esperamos", le devolvió su colega, quien le acercó agua para que pudiera reincorporarse. Lissa, que vio atentamente todo lo que sucedió, expresó: "No me puedo ir de manera normal tampoco. Hago llorar hasta a Pampita".

"Mirá, Lissa, me arruinás todo el maquillaje", bromeó Pampita. "Perdón, es mucha la emoción", aclaró la conductora, quien finalmente pudo continuar con el desarrollo del programa para brindar unas últimas palabras y despedir a la cantante y al periodista Walter Queijeiro, quienes se despidieron del programa.

"Bueno, chicos, felicitaciones en esta semifinal llena de emoción. Fue una de las más emotivas de todas. Jugaron increíble, le pusieron el cuerpo y el alma. Nos conmovieron a todos, fue un gran juego para los tres y fue uno de los más difíciles e importantes. Les damos un gran aplauso", concluyó la conductora, visiblemente emocionada.