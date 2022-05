Quién es Melody Luz, la participante que se destaca dentro de El Hotel de los Famosos

La bailarina se convierte constantemente en el centro de atención en los episodios diarios de El Hotel de los Famosos.

Aunque es mucho lo que se habla a diario de Melody Luz desde que se convirtió en una de las participantes de El Hotel de los Famosos, no tanto se sabe de ella. La artista de 24 años que dio sus primeros pasos en la danza a sus cortos dos años, se convirtió en una de las revelaciones del reality de canal Trece. Sin embargo, su primera aparición en el mundo de la farándula no fue en este programa, sino que hace varios años forma parte de este mundo.

Su debut la pantalla chica argentina fue de la mano de "Chucho" Parisi, el cantante de Los Auténticos Decadentes. Juntos eran una de las parejas participantes de Showmatch, a pesar de que fueron de los primeros eliminados del certamen de baile, la producción los eligió para que vuelvan al concurso por pedido del público que reclamaba que quería volver a verlos sobre la pista. En ese entonces, Melody Luz demostró ser dueña de una gran personalidad, marcada por el carácter fuerte que la hacía manifestarse rápidamente cuando algo le parecía injusto.

Sin embargo, previo a eso, Melody Luz ya formaba parte del elenco de Sex, Viví Tu Experiencia. Con respecto a este proyecto, la artista expresó: "Universo que me acompaña en mi evolucionar hace ya 2 años. Soy una tora, uso mi fuego interno, ese que no se piensa pero vuela a través de mi mirada y movimientos, esa libertad que me da poder y me hace una mujer muy infinita. Tenerlo, valorarlo y transmitirlo". De esa forma evidenció que en ese escenario puede dejar que fluya su fuego interno.

Melody Luz en el amor

Siendo parte de Sex, Viví Tu Experiencia Melody Luz conoció al "Tucu" López, con quien tuvo una relación en la que se reconoce enganchada, aunque todo terminó mal entre ellos. La bailarina denunció que fue víctima de maltrato psicológico y manipulación por parte de su compañero de elenco. La artista reveló que le costó poder salir de esa relación y que después de ignorarlo por completo por un largo tiempo, después pudo devolverle el saludo sin que signifique nada para ella.

Tiempo después, Melody Luz tuvo un affaire con Agustín "Cachete" Sierra y aunque el vínculo nunca tuvo título ni fue algo formal, reconoció que quiere mucho al actor y como si eso fuera poco, lo definió como una persona humilde y súper respetuosa. Detalle no menor para la bailarina que venía de tener una muy mala experincia con el actual novio de Sabrina Rojas.

Actualmente, la artista está soltera y disfruta con libertad su sexualidad dentro del reality. En más de una oportunidad dejó en claro que puede estar tanto con una mujer como con un hombre y que se enamora de la persona sin importar el género de ésta. Durante su participación en El Hotel de los Famosos, Melody Luz tuvo varios acercamientos con Agustín, uno de los cocineros, quien a pesar de estar en pareja, se besó con ella en más de una oportunidad. Al ver que no pasaría de ahí, la artista decidió dejarse llevar con Álex Caniggia, con quien compartieron encuentros bastante hot en la suite de lujo.