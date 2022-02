Quién es la sucesora de Susana Giménez en televisión: la diva lo confirmó

Luego de unos años alejada del ritmo intenso de la televisión, Susana Giménez develó qué famosa podría tomar su puesto en la pantalla chica.

Hace ya unos años, específicamente desde que inició la pandemia, que Susana Giménez decidió instalarse en Uruguay y mantener su aislamiento en el país vecino, sin relacionarse con los medios o la televisión argentina. Así es como, pese a que gran parte del público anhela el regreso de la artista a la pantalla chica, ella nunca definió una fecha concreta, al contrario, anunció quién podría ser su sucesora.

Hay muchas mujeres que lograron escalar mediáticamente en el último tiempo y alcanzar un gran nivel de exposición y fama similar al que tenía Susana Giménez en sus inicios, sin embargo, la famosa actriz tiene en claro que hay una sola famosa argentina que podría ocupar su lugar y llevar adelante el mismo rol que ella alcanzó en todos sus años de carrera.

Fue a través de unas historias de Instagram, en donde había dejado un sticker de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran, que Wanda Nara contó los detalles de una charla muy personal que había tenido con Susana. "La gente dice que sos la sucesora de Susana Giménez. ¿Qué pasás vos?", fue la pregunta disparadora que llevó a que la influencer revelara lo que la misma diva le había dicho en uno de sus últimos encuentros.

"Ella misma me lo dijo", confesó Wanda Nara. De esta manera, la empresaria dueña de Wanda Cosmetics dejó en claro que su vínculo con Susana Giménez era bastante cercano, tanto así que la emblemática conductora cree que la influencer es capaz de llevar a adelante el rol de conducción y crear su carrera dentro de la televisión tal como lo hizo ella.

Más allá de estas fuertes declaraciones por parte de Wanda, en sus redes sociales también fue consultada sobre la posibilidad de que regrese a Argentina por alguna cuestión de trabajo, específicamente en la televisión luego de se instalaran algunos rumores al respecto, la pareja de Mauro Icardi dejó en claro que "por el momento, no había nada planeado".

Susana Giménez se enojó con Luis Ventura y lo llamó en vivo

Como una de las principales estrellas de la televisión nacional, Susana Giménez está bastante acostumbrada a que se hable de ella y que surjan muchos rumores alrededor de su nombre. Sin embargo, hay algunas cosas que ya no tolera y esto dejó en claro cuando llamó en vivo a Luis Ventura completamente indignada.

Luego de que el periodista asegurara que había grandes chances de que la actriz se reencontrara con su ex, Jorge Rama, en el marco de su cumpleaños, Susana hizo un fuerte descargo contra Ventura. "No me gusta el conventillo, yo no quiero hacer escándalo, pero yo tendría que estar loca y el tipo también, debe tener terror de volvernos a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?", lanzó.