Quién es la mujer de 82 años que conquistó a Marcelo Tinelli y estará en el Bailando 2023

Una mujer no famosa de 82 años fue confirmada para el Bailando 2023, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Bailando por un Sueño es un concurso de baile históricamente conducido por Marcelo Tinelli. El próximo lunes 4 de septiembre de 2023 se estrenará la nueva edición, esta vez transmitida por la pantalla de América TV. A pesar de que la lista de celebridades que participarán del ciclo ya estaba cerrada, en las últimas horas se dio a conocer que una mujer de 82 años, externa al mundo de la farándula, también formará parte de la competencia.

Se trata de Nélida, quien estuvo presente en AbueLuzu, el segmento de Luzu TV, el canal de Nico Occhiato. El periodista Agustín Rey dio la primicia en su cuenta de Twitter: "Nelly, la abuela que participó de #AbueLuzu en Luzu TV es la participante número 30 del Bailando 2023, con 82 años".

Días atrás, Ángel de Brito había dado algunas pistas en LAM (América TV) sobre quién iba a ser esta nueva participante. "Es del pueblo, hizo casting y gustó. Quieren ver con qué bailarín la matchean. Algunos de acá la conocen. No es adolescente. Tiene pico, podría ser 'angelita'. No es influencer ni bailarina de profesión. Tiene hijos. No estuvo en la presentación del Bailando pero sí en el casting".

Bailando 2023: quiénes participarán y cómo será

Hace unos días, De Brito había confirmado en LAM (América TV) varios detalles sobre el Bailando 2023, como quiénes participarán del certamen y cuáles serán las reglas del juego. "Este año, todos los participantes van a poder elegir las canciones y los ritmos que bailan", reveló el conductor. Además, agregó que serán 30 participantes en total. "Todos los participantes, que serán 30, antes de que comience el concurso van a llenar un formulario y van a elegir los ritmos y en qué orden los quieren hacer. También van a elegir una lista con canciones. Van a haber solo cuatro ritmos impuestos por la producción", señaló.

La lista completa de los confirmados para el Bailando 2023