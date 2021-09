¿Qué le pasa? El misterioso comentario de Novaresio sobre la salud de Canosa

El periodista Luis Novaresio habló de la salud de su colega, la macrista Viviana Canosa, y se animó a adivinar el diagnóstico que la tiene fuera del aire.

La ausencia de Viviana Canosa en la pantalla de A24 despertó la alarma de todos sus seguidores debido a las reiteradas ocasiones en las que no se la vio en el aire ni se la escuchó expresarse en redes sociales. Su estado de salud es un verdadero misterio y, alimentando las dudas, su colega Luis Novaresio se animó a adivinar cuál es el diagnóstico que tiene a la conductora macrista en reposo.

Desde que empezó a faltar al trabajo, los rumores sobre la salud de VIviana Canosa se desataron en los medios. En este marco, Ángel de Brito optó por hablar con Novaresio, fuente cercana de la conductora, dado que son compañeros de señal y comparten pase en sus programas de actualidad y política. La respuesta del conductor desconcertó a todos.

Tras las PASO y el episodio en el que fue atacada por un ladrón, Canosa dejó de ir a A24. Para colmo, en América TV también se despertaron algunos contagios de COVID (por ejemplo, Marcela Pagano) alimentando la teoría de que Viviana podría ser una de las afectadas. Consultado al respecto por Ángel de Brito, Novaresio comentó: "Creo que tiene laringitis, pero no estoy seguro".

Y sentenció, acrecentando el misterio: "Le mandé dos mensajes preguntándole cómo estaba, pero no me los contestó". Por el momento, el programa Viviana con vos (A24) está siendo conducido por Campolongo, uno de los panelistas de la conductora macrista.

Cabe señalar que como la hija de Canosa va a la escuela ORT, y allí se produjo un brote de COVID-19 supuestamente por la variante Delta, se especuló que podría tratarse de un contagio; hecho que, de comprobarse, sería irónico dado que la comunicadora fue una de las más grandes opositoras a las medidas restrictivas.

Humillante revelación de Ángel de Brito sobre Viviana Canosa: "Tiene miedo"

En una entrevista que le concedió a El Espectador, programa de radio de CNN, De Brito contó cómo fue su reencuentro con Canosa en Soñando por Bailar luego de que la conductora lo despidiera de otro ciclo: "El ciclo lo iba a conducir Solita Silveyra. Yo arreglé y dije 'sí, me encanta todo el equipo, es genial'. Pero un día me llaman y me dicen 'Mirá, Solita se cayó y lo va a conducir Viviana Canosa'. Y resaltó: "¡Canosa, que me había echado, no sé, hacía un año, y con la que nunca más habíamos hablado! Imaginate".

Pese a que compartieron un buen tiempo de trabajo, De Brito indicó que no tenía ningún tipo de diálogo con la verborrágica conductora: "Hicimos cuatro o cinco meses de éxito, porque el programa anduvo brutal, y nunca nos dirigimos la palabra. Ella intentaba e intentaba porque tenía cola de paja, pero no lo logró".

Tiempo después de lo sucedido, el presentador de LAM y jurado de ShowMatch señaló que Viviana Canosa jamás aceptó asistir como invitada al programa que conduce en El Trece: "Me encantaría, pero nunca se animó Viviana a venir a LAM en estos seis años. No se de qué tiene miedo, justo ella que dice 'Basta de miedo', pero algo le pasa".