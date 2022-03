Qué le dijo Diego Maradona a Claudia Villafañe sobre su serie: "Una lástima"

Claudia Villafañe reveló qué le dijo Diego Maradona cuando se enteró de que se iba a hacer su serie por Amazon Prime Video.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Sin embargo, antes del triste hecho, el ídolo ya sabía que Amazon Prime Video planeaba hacer una serie acerca de su vida y de su carrera. Luego del estreno de la producción, titulada "Maradona, Sueño Bendito", Claudia Villafañe confesó qué le dijo su exmarido al respecto y causó sorpresa.

En el diálogo con LAM (América TV), la ex participante de MasterChef Celebrity (Telefe) reconoció que tuvo una conversación con el mejor futbolista de la historia y hasta se animó a brindar algunos detalles de la reveladora charla que mantuvieron.

La empresaria y productora de 60 años declaró: "Yo pude hablar con él de este tema. Dalma (Maradona) me dijo que era una lástima que no había grabado la conversación, pero no hago esas cosas". Además, agregó que si hubiese hablando de ello con los medios "hubiera quedado súper claro para todos lo que pasó".

En la misma dirección, y en referencia a Matías Morla -entonces abogado de Diego-, Claudia Villafañe comentó: "Me lo guardo para mí porque es algo que hablé con él, pero me quedo tranquila por sus respuestas y el pedido que le iba a hacer a su apoderado".

En el contexto de las fuertes disputas legales que Morla mantiene con la familia del crack, Claudia aseguró que Diego Maradona "firmó sin leer" el documento sobre su futura serie y completó: "Fue lo que me dijo él a mí. Me pidió perdón y me dijo que iba a hablar con Morla porque eso no era así, me pidió que me quedara tranquila".

Maradona, Sueño Bendito: de qué se trata la serie de Amazon sobre Diego

Antes de fallecer, "Pelusa" firmó un documento en el que pidió que en la ficción se contaran 14 hechos puntuales de su vida. Maradona: Sueño Bendito cuenta con los protagónicos de Casero, Palomino y Goldschmidt interpretando al "Pibe de Oro" a lo largo de su agitado recorrido y de su prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito hasta su revolucionaria trayectoria por Barcelona, Napoli y demás.

El material muestra su papel clave como líder de la Selección Argentina para ser campeona del Mundial de México en 1986. En un segundo plano aparecen las participaciones de Julieta Cardinali (como su única esposa, Claudia Villafañe), Esquivel (Villafañe joven), Mercedes Morán ("Doña Tota", la madre de Diego), Furtado (Daniel Passarella) y Darío Grandinetti (César Luis Menotti), entre otros.

Producida por BTF Media en coproducción con Dhana Media y Latin We, fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con diez episodios de una hora cada uno aproximadamente, aunque ya adelantaron que habrá como mínimo una segunda temporada con otra decena de capítulos.

Allí se detallan no solamente la época como jugador, sino también la previa y el post: desde los pocos recursos económicos en la infancia hasta los escándalos luego del retiro como profesional sobre el cierre de 1997. De hecho, estarán presentes su discurso en el estadio de Boca durante su partido homenaje en 2001, la participación en la Copa del Mundo como entrenador del Seleccionado en Sudáfrica en 2010 y las polémicas más recientes con su cuestionado entorno hasta la muerte por un paro cardiorrespiratorio en plena pandemia de coronavirus. El director de Maradona: Sueño Bendito es Alejandro Aimetta y los guionistas son Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky.