Claudia Villafañe acorraló a Juariu en MasterChef Celebrity: “Muchas veces la quise ir a buscar”

Claudia Villafañe reveló en MasterChef Celebrity que quiso ir a buscar a Juariu para golpearla por haberse metido con su hija, Gianinna Maradona.

Claudia Villafañe estuvo como invitada en MasterChef Celebrity y protagonizó un tenso momento con Juariu, participante del certamen de cocina de Telefe que saltó a la fama por la gran influencia que logró en Instagram hablando sobre las vidas de los famosos. La exesposa de Diego Maradona no se olvidó su nombre en lo absoluto, ya que fue Juariu quien sacó a la luz el romance de su hija Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo.

Poco a poco, Juariu fue convirtiéndose en una de las mayores stalkers de los famosos en las redes sociales: montones de veces consiguió primicias sobre sus vidas personales a través de investigaciones en sus perfiles personales. Hoy en día es una reconocida influencer con más de 480 mil seguidores en Instagram, cosa que la llevó a participar en MasterChef. Sin embargo, su trabajo también le jugó malas pasadas, como que Gianinna y Osvaldo la bloqueen por haberse entrometido en su relación.

“Claudia, no te voy a poner en compromisos, pero a ver: ¿Quién es tu favorito de tu temporada?”, le preguntó Damián Betular a Villafañe mientras estaban enfrente de Juariu. “No, no, no. Después lo vamos a charlar”, contestó ella. “Todo era felicidad hasta que recordé que Gianinna me tiene bloqueada”, dijo la influencer mirando a cámara.

“Sé quién es, pero no la conocía personalmente”, dijo Claudia al ver a Juariu. “La conozco porque… viste su trabajo, ¿no? Muchas veces la quería buscar para…”, agregó, haciendo un gesto de dar una paliza. “Yo no sé de qué habla”, respondió Juariu, con una risa nerviosa, a lo que Betular le advirtió que ya se iba a enterar qué fue lo que estuvo haciendo.

“¡Nada! Yo no hago nada, soy más buena”, expresó la influencer. En el siguiente clip, se la ve hablando a la cámara y explicando: “Yo no stalkeé a Gianinna y a Dalma. A Gianinna sí, porque tuvo una relación con Daniel Osvaldo y bueno, salió en las redes y puse en mi Instagram que estaban teniendo un ‘algo’, no sé qué. Y bueno, no les ha gustado mucho a Daniel Osvaldo y a Gianinna y me han bloqueado”.

Los posteos de Juariu sobre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo publicaron varios posteos muy misteriosos en sus redes sociales desde que se blanqueó su relación. En reiteradas ocasiones, Gianinna hizo publicaciones con indirectas que daban a entender que se separaron y volvieron. Incluso Daniel Osvaldo había borrado las fotos con ella en un momento, lo cual aumentó todavía más las especulaciones.

Por otro lado, Jimena Barón, ex de Daniel Osvaldo, había publicado una vez un llamativo mensaje que parecía ir dirigido a la pareja y Juariu compartió todo el chusmerío en su Instagram. “Pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear mal. No es bondad, es inteligencia”, había subido Barón.

“Después de lo que puso Jotamena la Giani puso esto”, señaló Juariu, que estuvo muy atenta a todo el drama: “Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese, cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese, cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese. ‘Verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”.