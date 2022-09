Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el rating de Canta Conmigo: "Difícil"

Marcelo Tinelli se refirió al rating de Canta Conmigo Ahora y captó la atención de la farándula argentina. Qué dijo el conductor sobre su nuevo programa en El Trece.

Marcelo Tinelli decidió hablar sobre el momento que atraviesa Canta Conmigo Ahora, programa que lleva casi dos meses de lanzamiento. El famoso conductor se refirió al rating que tiene en El Trece y opinó acerca de cómo cree que le está yendo al ciclo televisivo.

En una entrevista que le concedió a Por si las moscas, programa emitido por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el animador sostuvo que se siente a gusto con los números que viene logrando en la TV de aire. "Hoy la televisión es on demand y la gran competencia que tenemos no son las plataformas, es el teléfono", manifestó, teniendo en cuenta que el ciclo tiene un promedio de 10 puntos de rating. Y agregó: "Uno se pone la meta de los dígitos de rating pero veo los números que estamos haciendo y me encanta y la repercusión en la calle es increíble".

Asimismo, Tinelli señaló el motivo por el que eligió cambiar de formato. "Queríamos un BigShow, sentíamos que el Bailando tenía un tiempo, teníamos que cambiar e ir para otro lado, y creo que Canta Conmigo Ahora es el programa más importante que hemos hecho", explicó.

Por otra parte, y consciente de que la forma de ver TV cambió abruptamente, "El Cabezón" reflexionó: "Hoy te tenés que resetear permanentemente, te diría que el reseteo no es como antes que lo hacías cada 10 años, hoy es diario y tiene que aprender permanentemente". "Hoy conviven muchas plataformas, entre Telefe y El Trece se reparten el 80% de lo que se está viendo y hay mucha competencia, muchas señales de noticias miden como canales de aire", añadió.

Marcelo Tinelli cambió a ShowMatch por Canta Conmigo Ahora, un reality de canto.

Finalmente, Tinelli consideró que "el rubro entretenimientos no tiene el reconocimiento que debería tener porque la ficción siempre tiene mejor prensa y que los programas de "entretenimiento en la tele es algo que habitualmente no tiene el prestigio que tiene la ficción, para mí el laburo de entretener a la gente es tanto o más difícil que hacer ficción".

Grave denuncia contra Marcelo Tinelli y Canta Conmigo Ahora

Una fuerte acusación persigue a Canta Conmigo Ahora, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. Precisamente, una exjurado del ciclo habló de su abrupta salida del programa y reveló la fuerte interna a la que tuvo que enfrentarse y por la cual quedó afuera. "Sufrí maltrato", confesó.

Se trata de Claudia Carenzio, una reconocida cantante que trabajó como corista de Franco De Vita y Patricia Sosa y quien, además, fue una de las primeras jurados del certamen de El Trece. Sin embargo, en su reciente paso por Intrusos, hizo una fuerte denuncia contra Canta Conmigo Ahora y explicó por qué la desvincularon del programa.

"Estábamos grabando uno de los programas y escucho los gritos desaforados de una de las productoras del programa diciéndome 'parate Claudia', estaba actuando un participante y yo no la escuchaba", empezó por contar Claudia en América TV sobre su despedida del programa. "Yo no me paré. Debe haber quedado fatigada porque ella gritaba arriba de la música. Después de eso, tuve una charla con ella", continuó.

En ese sentido, la cantante reveló: "Recibí maltrato y eso fue lo que no me pareció bueno. A mí me dijeron que si me creía maestrita, que qué me creía, que era soberbia, que si me creía que estaba en una escuela. Fue bastante violenta la situación". ". No era necesario. Lo que me dijeron era que no era un colegio, que era un reality y que dejara de hacerme la dura, que para malo estaba (Alejandro) Paker", confesó notoriamente angustiada.