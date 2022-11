Primera crisis de pareja en Gran Hermano: "Voy a olvidarme que te quiero"

Dos participantes que se habían consolidado como pareja dentro del programa protagonizaron una fuerte pelea y finalizaron su relación.

En su tercera semana de competencia, los participantes de Gran Hermano ya empiezan a mostrar sus rispideces producto de la convivencia. Poco a poco, los vínculos se disuelven, varias actitudes salen a la luz e incluso muchos que se creían aliados comienzan a darse cuenta que hay cosas que no le gustan de otro. Precisamente, esto es lo que sucedió con una de las parejas que se conformó dentro del certamen.

Se trata de Maxi, el líder de la semana, y Juliana, dos concursantes que se iniciaron una relación amorosa a tan solo dos días de haber ingresado a la casa de Gran Hermano. Al parecer, luego de varios día de convivencia y tras consolidar su vínculo amoroso, la pareja protagonizó una fuerte discusión luego de que el cordobés le recriminara a Juliana que "se tomaba todo a mal".

La situación surgió luego de que Maxi le explicara a Juliana que él quería poner como prioridad el juego y no la relación, ya que notaba que ella estaba muy encerrada en el vínculo amoroso y no tan enfocada en competir. Fue entonces cuando la participante demostró un gran enojo al respecto y el cordobés no lo toleró. "Si vos cambias de actitud vení a buscarme. Anda a hablar con Juan (el psicólogo) si te sentís mal, pero hacelo ya", le dijo Maxi a su pareja luego de advertirle que todo se lo tomaba para mal.

Según dijo Maxi, "no le servía" para la estrategia de juego que Juliana estuviera triste y pensara todo el tiempo en la relación, motivo por el que la mandó a hablar con el psicólogo del programa. "Me haces sentir mal al pedo. Voy a olvidarme que te quiero, me estaba enamorando de vos. No me merezco esto", continuó el cordobés y luego de volvió a recordar que "si cambiaba de actitud, él la iba a escuchar".

Luego de esta discusión, la pareja no volvió a hablar en todo el día. Incluso, Maxi fue a buscar a Romina para que le depile el pecho y Juliana buscó apoyo en Thiago tras contarle la situación con lujo de detalles.

Thiago y Nacho, cada vez más acaramelados en Gran Hermano: "Parecen una parejita"

Thiago y Nacho de Gran Hermano cada día se muestran más cerca, tras las especulaciones del comienzo de un posible amorío entre ellos. Los jóvenes de 19 años se han mostrado en situaciones cercanas en varias ocasiones y recientemente fueron interceptados por "Alfa" mientras se hacían caricias.

Thiago le hacía caricias en el pelo a Nacho, mientras charlaban sentados en el sillón del patio. En ese momento apareció "Alfa" e hizo un comentario a modo de chiste sobre el vínculo entre los chicos: "Thiago, te querés voltear a Agustín, ahora ya le estás agarrando el pelo a Nacho. Pará, sos un hijo de puta. Mirá cómo le toca el pelo, parece una parejita. Sos un hijo de puta, vos de acá sin ponerla no te vas", entre risas.

"Estamos hablando", dijo Thiago entre risas nerviosas, mientras Nacho solo miraba hacia adelante con una sonrisa, sin acotar a los comentarios de "Alfa".

El padre de Thiago, quien fue detenido por lesiones y amenazas a su hijastra, se manifestó en contra de la relación de su hijo con Nacho y lanzó un comentario homofóbico al respecto. "¡Nooo, eh, boludo. Thiago no es gay, Thiago es bien machito, eh", soltó cuando Ángel de Brito habló de la posibilidad de romance entre su hijo y otro chico, en medio de una entrevista en LAM.