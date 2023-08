Preocupación por la salud de Yanina Latorre: "Sentí que me moría"

Yanina Latorre explicó por qué sufrió una descompensación en vivo en LAM, el pasado miércoles 16 de agosto.

Yanina Latorre reapareció tras la fuerte descompensación que sufrió al aire en LAM (América TV) el pasado miércoles 16 de agosto. La panelista tuvo que abandonar el programa antes de tiempo debido a un intenso malestar físico. Por esta razón, Ángel de Brito les explicó a los televidentes que la "angelita" no iba a estar en la segunda parte del programa. Después de varias horas sin noticias, finalmente se supo sobre su salud.

Todo comenzó cuando, tras un corte, De Brito interrumpió el programa para decir: "Le mandamos un beso a Yanina que se descompensó un poquito y por eso esta libre su sillón. Le bajó un poquito la presión". Además, agregó que la esposa de Diego Latorre "andaba mal del estómago y desde hace unos días que viene sintiéndose mal".

"En el corte tuvo ese problema, así que Pepe ya la llevó a su casa. Está bien, solo se sentía un poco mal y prefirió irse antes", finalizó el conductor. Afortunadamente, todo salió bien y más tarde Yanina contó qué fue lo que le sucedió. Aparentemente, se trató de un problema gastrointestinal.

"Creo que me intoxiqué. Yo venía con una sinusitis, después de lo del oído el año pasado, cada vez que me resfrío se me va al oído y empiezo con la misma batería de medicamentos fuertes y no tomé el protector gástrico", explicó. Y agregó que, probablemente, le cayó mal un pescado crudo que había comido en el almuerzo.

"Ayer fui a almorzar a un restaurante en Palermo, comí salmón y creo que me cayó mal. El pescado es complicado... A la tarde estaba en la radio y ya me sentía como pesada. Después me tomé un café y ese café me mató. Ya venía mal y el café te mata cuando estás mal de la panza. Llegué al canal, me sentía mal, me maquillé y las chicas me dieron una buscapina", detalló.

En determinado momento, los síntomas empeoraron. "La primera hora y pico del programa estaba bien, y de repente me quedé callada y muda, raro en mí, y sentí que me moría, tenía chuchos como que me iba a bajar la presión, pero del dolor. En el corte ya no aguanté y Pepe (Ochoa) me llevó a casa. No podía más del dolor", añadió. Sin embargo, explicó que no tuvo síntomas como vómitos o diarrea, sino que "fue como una gran intoxicación".

La revelación íntima de Yanina Latorre sobre su marido

Recientemente, Yanina Latorre confesó en el programa conducido por Mariana Fabbiani, DDM (América TV), que todos los días bloquea a su marido por WhatsApp porque "es muy tóxico". "Lo desbloqueo cuando necesito algo, pedirle algo de cafetería. Le molesta todo lo que hago", disparó la "angelita".

Ante esto, la conductora le preguntó qué sentiría ella si fuese al revés y su marido la bloqueara. "No se atreve. Lo bloqueo porque Diego está en una etapa que está viejo, andropaúsico y tóxico", agregó, entre risas. "Me voy a hacer una mamografía y me dice ‘ah, ahora es mamografía, mmm… tenés un amante’. Atrevido, asqueroso… y ahí empiezo a insultarlo", concluyó.