Preocupación por la salud de Roberto Moldavsky: "Se reprograman las fechas"

La celebridad atraviesa un difícil momento personal y recientemnente se brindó información al respecto.

Roberto Moldavsky está en el ojo de la prensa después de haber sido contacto estrecho de dos personas que dieron positivo de coronavirus. Periodistas de espectáculos ofrecieron información exclusiva sobre el estado de salud del humorista y revelaron cómo atraviesa estas horas de ioncertidumbre, en las que se encuentra aislado.

"Anita Tomaselli, prensa del espectáculo de Moldavsky, explica que la obra está en la sala grande del Enjoy y que debutó el 25 de diciembre con sala colmada y que ya tenía agotadas las funciones del 30, del sábado 1 y el domingo; pero dos de los músicos tienen covid, por lo que Roberto y el resto de los músicos son contacto estrecho", informaron desde el panel de A la Tarde.

En cuanto a la continuidad de la obra teatral, expresaron: "Se reprograman las fechas, no se suspenden. Quienes tienes las entradas, van a poder ir. Además, comparten teatro con Cabaret. Son dos producciones de Gustavo Yankelevich, que les está yendo muy bien. Hacen la prevención, como en todos los elencos, se hisopan todos los primeros días de la semana".

Roberto Moldavsky sobre el humor judío

"El maestro que me descubrió, Jorge Schussheim, me contó que el humor judío nació hace cientos de años en un pueblo de Rusia donde hubo una gran matanza de judíos. Pasaban los años y no había forma de salir de la tristeza, entonces los rabinos, que en esa época comandaban la vida comunitaria, se reunieron con los humoristas del pueblo y les dijeron: 'La única forma de salir de esto es que hagan chistes sobre lo que nos pasó'", expresó Moldavsky sobre la historia del humor judío, en diálogo con El País de Uruguay.

El actor continuó en alusión a la esencia del humor con el que debutó en el stand up y lo levó a la fama a nivel nacional: "Así es que nace este tipo de humor que se ríe de las desgracias, que es un analgésico para lo terrible de la historia judía. Yo no pienso hacer chistes sobre el Holocausto, pero el tema de la circuncisión, los 40 años en el desierto o hacer una festividad porque un faraón nos iba a matar y a último momento se arrepintió, son tan lejanos que nos podemos reír de eso. Nosotros nos reímos de nuestras desgracias y no de otros pueblos, y esa es una gran virtud del humor judío".