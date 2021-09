Preocupación por la salud de Florencia de la V: “Es peligrosísimo”

La diva deberá someterse a una intervención quirúrgica tras un estudio mamario. Florencia de la V abrió su corazón y reveló la verdad en A La Tarde.

Florencia de la V causó preocupación al revelar que debe someterse a una cirugía tras un mal resultado de un estudio mamario. La celebridad se explayó sobre su afección e invitó a todo su público a hacerse chequeos médicos de control, para evitar cualquier complicación mayor. En un crudo relato, la actriz aseguró que su problema no es algo leve, sino que tiene que actuar rápido.

“Hay algo que me parece importante con el tema del cáncer. El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas”, comenzó su descargo la celebridad, en el ciclo televisivo A la Tarde.

De la V aconsejó a las televidentes que atraviesan una situación similar que tomen cartas en el asunto: “Quizás hay muchas mujeres que están atravesando esta situación, no se controlan, creen que ya está y la verdad es que es muy peligroso. Por eso está bueno el mensaje de controlarse. Y si tenés las lolas echas por favor contrólate, porque es muy peligroso que ese líquido ande suelto por el cuerpo”.

El emotivo descargo de Karina Mazzocco

Acto seguido a las declaraciones de Florencia, Karina Mazzocco se refirió a la difícil situación que atraviesa una amiga. “Necesito compartir algo que me está pasando hoy. Quiero contarles que una amiga mía, como le pasó a tantas otras personas por la pandemia, no se pudo atender a tiempo. No logró hacerse los estudios mamarios a tiempo y le detectaron un cáncer de mamas muy fuerte”, comenzó y siguió: “Desde ese día que fue a fines de febrero hasta hoy, ella hizo al pie de la letra todo lo que tenía que hacer. Tomó las 16 sesiones de quimioterapia y hoy 15 de septiembre, mi amiga fue operada con una mastectomía, con todo lo que eso significa”.

“¿Por qué cuento esto yo que no soy de abrirme y compartir lo que me pasa? Porque es muy importante que todas las personas que tienen que hacer una mamografía saquen un turno ya. Un diagnóstico a tiempo te puede salvar la vida. Quería transmitir este mensaje porque confío en que los mensajes llegan a tiempo y con que le llegue a una sola persona que esté del otro lado, a mí me alcanza y me sobra”, remató la conductora.