Preocupación por la salud de Costa: será operada de urgencia

La artista fue internada esta mañana tras una consulta médica y será intervenida quirúrgicamente.

Costa, la histriónica panelista de Cortá por Lozano, fue internada de urgencia y deberá ser sometida a una intervención quirúrgica en las próximas horas, tras un diagnóstico recientemente recibido. Un periodista de espectáculos ofreció detalles exclusivos sobre el estado de salud de la artista, quien está en medio de una temporada teatral en Mar de Plata.

"Estamos hablando de la actriz y comediante Costa, que se presenta en el teatro Victoria de Mar del Plata", comenzó su descargo el notero de Intrusos, Gonzalo Vázquez, en alusión al presente artístico de la celebridad. Acto seguido, dio a conocer que la actriz comenzó a sentirse mal y fue a que la revisaran a un centro médico. "En tan solo una hora la van a estar operando de urgencia", continuó el periodista, tras informar que la cantante debió quedarse internada tras su consulta.

El motivo de la intervención son unos cálculos extra biliares que deben extirpar del cuerpo de la artista de Telefe. Si bien se trata de una operación poco riesgosa y bastante común, la actriz ha pasado alguna horas de temor e incertidumbre por sus dolores. En cuanto a las complicaciones que esta situación puede generar en la continuidad de la obra que la artista lleva adelante: "Peligra su temporada de verano, que iba a ser todo enero y hasta mitad de febrero, seguro".

"Ayer hizo la función y en el escenario. Por eso, es sorpresivo", comentó Vázquez, y luego reveló que Costa se encuentra internada desde hoy a la mañana, ya que hasta ayer no había tenido ningún tipo de dolor.

La resiliente vida de Costa

La artista ha tenido que vivir en la calle por la exclusión que sufría por ser una chica trans en los 90. "Yo tenía sólo 30 pesos en el bolsillo, a la casa de mi hermano no quería volver y a Córdoba, menos", comentó a La Nación, y que necesitaba libertad para maquillarse y ser ella misma, y no la encontraba en los hogares a o que podía acudir en su adolescencia. "Comprendí por qué la gente en situación de calle busca latas de pintura y las enciende por dentro: porque el fuego calienta la chapa y eso le da calor al ambiente", reflexionó luego y siguió: "Mucha gente que vive en la calle no es porque no tiene otra opción, sino porque decidió patear el tablero. No tengo ningún mal recuerdo ni resentimiento de aquella etapa".