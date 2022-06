Preocupación por la salud de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos: "En una clínica"

Alex Caniggia sufrió un problema de salud en El Hotel de los Famosos. Los detalles de lo que pasó con el participante del programa emitido en El Trece.

Alex Caniggia causó preocupación en las últimas horas. De acuerdo a lo que se filtró, el influencer sufrió dos problema de salud en El Hotel de los Famosos y, como consecuencia, debió salir del reality para ser asistido en una clínica privada.

En el tramo final de El Hotel de los Famosos, y mientras los participantes luchan por tratar de quedar en las instancias finales del programa emitido por El Trece, se conoció que Alex tuvo una complicación que alarmó a las autoridades de la producción, quienes tomaron cartas en el asunto para asistirlo.

La encargada de dar a conocer la noticia fue Adriana Bravista, que en su cuenta de Twitter (@adrianabravist6) aseguró cómo es la situación del concursante: "A Alex se le rompió una corona y lo llevaron a su odontólogo en Palermo". Y especificó: "Le dolía la pierna y lo llevaron a una clínica".

Por otra parte, la especialista en farándula y espectáculos también advirtió que Melody Luz, bailarina y pareja de Alex, también debió retirarse de El Hotel de los Famosos para recibir asistencia médica: "A Melody que tenía nauseas y vómitos la llevaron a una clínica.A otros que tenían lesiones no los llevaron".

Alex Caniggia invitó a pelear a Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Alex Caniggia y Martín Salwe protagonizaron un momento que obligó la intervención de todos. La situación inició cuando se desarrollaba la etapa de nominación moderada por "El Chino" Leunis. En ese momento, Lissa Vera y Sabrina Carballo se sacaron chispas y Martín Salwe apoyó a la actriz. "Acá se busca la verdad, la sinceridad, lo que se ve, lo que pasa, lo que se vive, acá se dice. Si molesta es otro tema", expresó.

Allí, Leunis le preguntó a Lissa por qué no lo votó a Martín y sostuvo que fue por una promesa que le hizo tiempo atrás. "¿Y a mí qué me importa tu promesa? Si acá no hay promesas, esto es un juego, en algún momento me vas a tener que votar, es muy difícil que en los tres meses de convivencia no me votes", lanzó Salwe en diálogo con las cámaras del programa.

Una vez consumada la nominación, que terminó con la ubicación de Sabrina Carballo al laberinto, Alex quedó resentido por el comentario de quien supo ser parte del mismo grupo. "Vení vamos a hablar allá", dijo Alex. "No, yo no hablo. No te pongas nervioso. Hablá acá", indicó Salwe.

Al mediático se le terminó la paciencia y comenzó la catarata de insultos. "Y, cerrá el orto ¿Qué hablás boludeces? Que el que gana el premio tiene que tener menos guita o más guita. Te voy a romper la cabeza la concha de tu madre", disparó mientras "Chanchi" Estévez, Locho Loccisano y Lissa Vera trataron de calmarlo y se lo llevaron.