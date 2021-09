Preocupación por la amenaza a Fantino en Intratables: "Se termina el programa"

¡En problemas! Alejandro Fantino recibió una fuerte amenaza en Intratables y hay preocupación en América TV. El conductor corre peligro de marcharse del programa.

Alejandro Fantino pasa por una situación sumamente delicada en Intratables. Desde su llegada al programa, que anteriormente conducían Fabián Doman y Santiago del Moro respectivamente, los problemas no cesan. De hecho, en las últimas horas, al conductor y los miembros del panel les llegó una fuerte amenaza por parte de los dueños de América TV. "Se termina", les indicaron.

El gran problema de todo el asunto que rodea a Fantino y el ciclo televisivo es que el rating está cada vez más bajo. Es que el programa ya no llega tan fácilmente a los 2 puntos en promedio, por lo que la producción y los ejecutivos del canal presionan a los periodistas para cambiar estrategias de cara a lo que viene.

Teniendo en cuenta la dramática situación en la que está el ciclo televisivo, Intratables corre peligro de que lo levanten. De acuerdo a lo que indicó el portal Aires de Santa Fe, le enviaron una fuerte advertencia a Fantino y compañía: "O se mejora el formato y el rating o se termina el programa". Como si fuera poco, "La hora exacta" -programa de El Nueve conducido por Boy Olmi y Teté Coustarot- cada día le da pelea en la TV.

Alejandro Fantino tomó el mando de Intratables hace apenas unos meses y ya tiene problemas con el rating.

Hace algunas semanas, y tras los bajos puntos conseguidos en el rating, el también presentador de ESPN dialogó con Pablo Montagna y se desligó de la toma de decisiones del programa: "Intratables no es mío, no me hago cargo de las decisiones ni de la gente que forma parte del programa. En mis 27 años de carrera pasé por muchas cosas, lugares y este que estoy transitando ahora es otro de los tantos lugares que he caminado".

La inesperada renuncia de Débora Plager a Intratables tras la llegada de Fantino

Luego de la explosiva renuncia de Débora Plager a Intratables (América TV) se rumoreó que su intempestiva partida había sido por el alejamiento del conductor Fabián Doman y su reemplazo por Alejandro Fantino. ¿Los motivos? La producción y las autoridades del canal de aire tomaron las propuestas del nuevo conductor e incluyeron varios segmentos, como Fantino a la carta, con las entrevistas personales a diferentes protagonistas de la actualidad, la mayoría de ellos del ámbito de la política.

De esta manera, dichas secciones le quitaron protagonismo y tiempo a los clásicos debates, por lo que los históricos integrantes empezaron a quejarse al respecto. Entonces, Plager sintió que se trataba de un ciclo cumplido, influenciada por un rating que también se cayó a pedazos.