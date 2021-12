Preocupación en la vecindad de El Chavo: a los 71 años, La Chilindrina se contagió de Covid-19

La salud de María Antonieta de las Nieves, la actriz que le dio vida a La Chilindrina, generó preocupación en todos los fanáticos de El Chavo del 8: a los 71 años, se contagió COVID-19. Para no dejar que crezcan los rumores sobre su estado -algunos aseguraban que estaba muy grave- ella misma decidió contar su experiencia en las redes sociales.

"Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer Covid-19, he salido positiva al hacerme la prueba", escribió en un comunicado que difundió en su perfil de Instagram. Y aclaró: "Me siento bien, me encuentro en casa muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si solo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí".

No se trata de la primera vez que María Antonieta es blanco de fake news. En mayo de 2020 tuvo que desmentir su propia muerte, ya que se dijo que había fallecido tras contraer coronavirus en Estados Unidos. "Para aquellos que han publicado que he muerto de COVID, les dejo esta linda vista que tengo mientras desayuno en mi querido Acapulco. Para todos los que se han reportado, estoy muy bien de salud gracias a Dios", escribió la actriz junto a una imagen en la que se la ve comiendo una tostada con un mar paradisíaco de fondo.

Cómo afectó la pandemia la economía de La Chilindrina

Además, la artista reveló que la pandemia la afectó severamente su economía, porque se vio obligada a suspender sus presentaciones con El circo de la Chilindrina. "Lamentablemente la pandemia ha afectado mi economía, y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño", contó en una entrevista con un medio mexicano.