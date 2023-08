Preocupación en América TV por la salud de Karina Mazzocco

La conductora no se presentó al ciclo que conduce en América TV por dos días seguidos y desde el canal comentaron qué le sucede.

Karina Mazzocco se ausentó de A la Tarde por segundo día consecutivo y generó gran preocupación por su salud. La conductora no asistió al programa que realiza a diario por América TV y parte de su equipo tuvo que salir a reemplazarla. Qué le sucedió a la reconocida animadora y modelo.

Todo empezó el día lunes 21 de agosto cuando, durante el feriado, Mazzocco no apareció en el vivo del programa. En su lugar, el panelista Diego Esteves tomó la conducción y habló del tema del día: el noviazgo de Javier Milei con Fátima Florez. Sin embargo, la situación volvió a repetirse este martes y los seguidores del programa expresaron su preocupación al respecto en redes sociales.

Al parecer, y según informó el conductor reemplazante, la ausencia de Mazzocco se debe a un situación de salud. La conductora estaría atravesando un cuadro gripal y necesita unos días para recuperarse y volver al ruedo. Precisamente, Karina levantó fiebre y su médico le indicó reposo.

Marcelo Tinelli apretó a Karina Mazzocco al aire: "No sé si se anima"

Empezó la cuenta regresiva para el debut del Bailando 2023 en América TV el próximo 28 de agosto y Marcelo Tinelli no contuvo su ansiedad y lanzó al aire un picante ofrecimiento a Karina Mazzocco. "No sé si se anima", arrojó el conductor, poniendo en un compromiso a la conductora de uno de los magazines de la señal de aire.

En el evento de presentación del Bailando 2023, "El Cabezón" brindó una entrevista con A la Tarde (América TV) y reveló cómo se prepara para la vuelta del programa fuera de El Trece, su casa histórica: "Significa en el único canal de la TV abierta en el que todavía no he trabajo. Después de tantos años de presentar el famoso 'buenas noches América', un día se dio que sea el canal ideal para poder decirlo. Tengo mucha expectativa en el canal y le agradezco a toda la gente que lo integra. Está bueno hacer un big show en América".

"Tener este año al jurado tradicional, clásico del Bailando, que le mete picante y condimento a la cosa nos hace volver muy sólidos", sumó Tinelli sobre la incorporación de Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino como los integrantes que juzgarán a las 28 parejas del certamen de baile.

Pero en un momento del móvil el cronista fue por más y le consultó a Marcelo: "¿Vos la ves bailando a Karina (Mazzocco)?". Con firme convicción, este respondió: "La veo bailando. El Tirri, que estuvo el otro día (en A la Tarde) me dijo '¿no la vas a invitar un día a Karina?' Le puedo decir para que venga a una salsa de tres. No sé si Karina baila, no sé si se anima".