Preocupa la salud de una figura de El Trece: "Me descompuse y me tiré al piso"

Luego de una situación sumamente angustiante, la periodista sufrió grandes secuelas en su salud que la dejaron muy afectada.

Los últimos días fueron muy movilizantes para los fieles televidentes de Los Ángeles de la Mañana, ya que, luego de que Maite Peñoñori anunciara su salida del programa, Ángel de Brito adelantó el fin del ciclo para el 31 de diciembre. De esta manera, El Trece se encontrará con un gran hueco en su programación matutina luego de seis exitosas temporadas, pero el drama para el canal y para el programa en sí no terminaron ahí.

El repentino anuncio del conductor no solo tomó desprevenido al público, sino que también para muchos de los integrantes del programa, inclusive para sus panelistas. El famoso grupo integrado por mujeres conocido como angelitas se enfrentó a la triste novedad cuando el periodista lo anunció en sus redes, de esta manera tuvieron que empezar a buscar alternativas frente a su futuro laboral. Incluso, una de ellas terminó con algunas afecciones en su salud tras enterarse del fin del show de espectáculos.

Una de las panelistas que tiene un futuro incierto dentro de la televisión en Andrea Taboada, por lo que decidió contar cómo vivió el momento en el que se enteró que se iba a quedar sin su puesto cada mañana en El Trece. "El día que saltó la bomba, me empezó a agarrar ganas de vomitar. Me puse nerviosa, nerviosa, nerviosa y me tiré en el piso. Me descompuse. Me sentía mal y me tiré al piso", expresó aún angustiada en diálogo con el ciclo radial Soy tan Biutiful.

Más allá de la gran crisis nerviosa que atravesó al enterarse de la noticia y la cual repercutió de forma directa en su salud, la famosa periodista demostró que su mayor preocupación estaba radicada en el futuro incierto que se le avecina en cuanto a lo laboral. "No sé qué va a pasar. Estoy preocupada, ocupada en el tema y entiendo que hay cosas que a algunas personas nos superan. Tendré que hablar con la productora, con el canal y con Ángel De Brito. Yo me enteré todo el día que Ángel publicó el tweet", continuó Andrea sobre el tema.

"Todos estábamos preocupadas y lo que hablé con Ángel en privado, prefiero reservármelo para mí. Soy amiga de él pero hay cuestiones que prefiero mantener en privado porque tiene que ver estrictamente con lo laboral", aseguró Taboada sobre el tema que, al parecer, aún le queda mucho que descifrar.

En ese sentido, Pampito, el conductor del programa radial emitido por la FM Pop, le adelantó algunos de los rumores que había con respeto a su futuro laboral como, por ejemplo, los que decían que ella iba a seguir trabajando junto a De Brito. "Bueno, sabés más que yo. Es una gran noticia la que me estás diciendo", sentenció Taboada al respecto.

La despedida de Ángel de Brito: el fin de un ciclo

Luego de anunciar a través de sus redes sociales que LAM finalizaba el 31 de diciembre de este año, el conductor se tomó unos minutos al aire de su programa para expresar los motivos que lo habían llevado a tomar esta decisión. "Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche, fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego", contó Ángel en vivo.

"Seguiré trabajando con la productora Mandarina, con ellos tengo firmado un contrato por un año y medio mas. Trabajé siempre libre, primero al lado de Mariana Fabbiani y gracias a ella también estoy acá", sentenció sobre su futuro en el ámbito televisivo.