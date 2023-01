Por qué Coti puede volver a entrar a Gran Hermano: sorpresa en el reality

Creer o reventar, en las últimas horas se conoció que Coti Romero puede volver a entrar a Gran Hermano. Qué fue lo que en la producción de Telefe le dijeron a la participante del reality que hace tan sólo unos días quedó eliminada.

En Gran Hermano siguen sucediendo situaciones verdaderamente insólitas para los televidentes. Luego de que Santiago del Moro anunciara que ya no habrá más repechajes, un testimonio importante encendió la idea de que Coti Romero pueda volver a entrar a la casa.

Luego de la salida de la correntina, su padre fue entrevistado por Radio Sudamericana, donde realizó un explosivo comentario que deja muy mal parada a la producción del programa, transmitido por Telefe. Según precisó, Coti le comentó que tiene chances de volver a ingresar al reality más famoso de la TV argentina.

"Les puedo dar una primicia...", adelantó. Y luego aclaró: "Si se da, se da, sino no...". "Me gustaría que (Coti) siga afuera, pero me dijo que los productores cuando salió, porque creo que el rating bajó mucho después de que se fue ella, le dijeron que hay grandes posibilidades", lanzó, ante la sorpresa de los periodistas.

Coti Romero fue la décima eliminada de Gran Hermano 2022.

Asimismo, el padre de Coti dejó en claro que el reingreso de la participante podría ser "la próxima semana (NdeR: la segunda semana de enero). 'Veremos qué pasa en la casa. Atenta, porque cualquier cosa puede pasar', le dijeron". Y concluyó que, frente a la idea planteada por la producción de GH, Coti volvió "loca, enloquecida" y resaltó que "ella quiere entrar de vuelta".

Alfa se cansó y se la pudrió a la producción de Gran Hermano

Walter "Alfa" Santiago enfureció al saber cuál era el obsequio de Reyes que Gran Hermano les había hecho a él y a sus compañeros de convivencia. La producción de Telefe apeló a su astucia y les hizo un chascarrillo a los concursantes del reality más visto de la televisión: les ofreció una serie de artículos de limpieza, cuando éstos esperaban algo más interesante.

"¿Sabes dónde te podés meter el regalo?", soltó con tono tajante el participante más longevo de la casa de Gran Hermano, irritado por el sarcasmo de la producción en esa actitud. Nacho fue quien leyó la carta escrita por el personal de Telefe que enfureció a Walter: "Chicos y chicas, acá les dejamos los regalitos para que pongan la casa en condiciones. Saludos y felicidades. Los Reyes Magos".

Todos los participantes del reality show dejaron pasto y agua junto a sus calzados, para ser fieles a la tradición que generalmente siguen solo los niños de las familias. A pesar del entusiasmo que los concursantes demostraron, Gran Hermano se mostró tajante en su decisión y no les dio a sus huéspedes el regalo que éstos esperaban.