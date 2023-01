Pollo Álvarez reveló lo que pasa en El Trece: "No es lo más sano"

Joaquín "Pollo" Álvarez contó de forma inesperada lo que sucede en El Trece, señal que vive momentos de mucha tensión debido a los cambios en la grilla.

Joaquín "Pollo" Álvarez rompió el silencio sobre el difícil presente que se vive en los pasillos de El Trece y confirmó qué es lo que sucede en la señal del Grupo Clarín. "No sé si es lo más sano del mundo", analizó el conductor de Nosotros a la mañana, programa que logró salvarse de ser levantado en los últimos días.

El Trece vive momentos de importantes cambios en su grilla debido a los flojos números de rating con los que arrancó el 2023. Con el éxito arrasador de Gran Hermano, Telefe se acomodó como líder indiscutido en las mediciones de audiencia por lo que la señal que conduce Adrián Suar empezó a mover y levantar programas para repuntar.

Uno de los ciclos que corría riesgo de salir del aire era Nosotros a la mañana, pero desde la gerencia tomaron la decisión de mantenerlo en el canal, pero moverlo de horario y hacerle algunas modificaciones, según reveló el propio Pollo Álvarez, su conductor. "Vamos a hacer más actualidad de que venimos haciendo", explicó Álvarez en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), al tiempo que confirmó que no habrá cambios en el panel.

En ese sentido, el conductor también hizo un análisis de Nosotros a la mañana y cómo cambió en el último tiempo: "De las dos horas bailaba veinte minutos, hoy no bailo ni diez segundos". "Yo estoy trabajando con el cuchillo entre los dientes. Yo hoy trabajo para el rating, pero no tengo que descuidar el programa", sumó Pollo Álvarez.

Respecto al desafío que implica levantar el rating, el conductor reconoció que siente que todos los días está "jugando una final". "No sé si es lo más sano del mundo estar un mes jugando una final cada día", consideró Álvarez. Además, explicó que entiende las exigencias que hay en El Trece debido a que se trata de un "canal líder", un "lugar de privilegio".

"¿Me están volviendo loco? Sí, porque todos los días hay una reunión de cuatro horas posprograma y antes no era así. Pero sabemos donde estamos y un poco me gusta", sumó. Para cerrar, Álvarez se refirió al éxito ineludible que es Gran Hermano en Telefe: "Está demostrado que cuando hacemos tema contra tema cambia todo. Esto que está pasando yo desde que trabajo en la tele no lo vi nunca".

Cómo quedará la grilla matutina de El Trece