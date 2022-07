Polino filtró por error qué pasa entre Luciana Salazar y Julián Álvarez

A Marcelo Polino se le escapó qué sucede entre Luciana Salazar y Julián Álvarez en plena entrevista con la modelo. El tenso momento que se vivió con Telefe.

Luciana Salazar protagonizó un momento sumamente incómodo al aire en TV. En plena entrevista por Telefe, Marcelo Polino la mandó al frente y filtró por error detalles de la relación que tiene con Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina que acaba de ser fichado por Manchester City tras un gran paso por River.

Todo sucedió el pasado martes 19 de julio, cuando Polino advirtió que "Luli" estaba en línea para ser entrevistada por todo el equipo de A la Barbarossa, ciclo que también conduce Georgina Barbarossa. En dicho marco, el presentador y especialista en chimentos le preguntó sobre su viaje por Europa, donde recorrió varios países en sus vacaciones.

Luego, y consciente de que Luciana Salazar fue vinculada por estar en un romance con Julián Álvarez, Marcelo expresó entre risas: "De futbolistas no voy a preguntar porque metí la pata yo sin darme cuenta. No le voy a preguntar nada de futbolistas, ja". Y agregó: "Aparecieron 20.000 nombres".

"Contá la verdad, llamaste a la AFA y empezaste a ver quiénes son los futbolistas solteros que había", le pidió Polino a la modelo y empresaria, con quien comparte una relación de amistad desde hace varios años. Frente a esto, Noelia Antonelli la puso en aprietos: "Yo miré la lista y había dos o tres que estaban solteros, no había muchos. Entonces queremos saber cuál era".

A Luciana Salazar la dejaron en offside cuando le preguntaron por su relación con Julián Álvarez.

"No, no, no... mi vida privada la tengo bajo 20.000 llaves", advirtió "Luli". De todas formas, al conductor del programa de Telefe se le escapó por error un detalle clave que refuerza la versión de que la mujer de 41 años está en pareja con el futbolista de la Selección Argentina...

El momento en el que Marcelo Polino filtró por error que Luciana Salazar tiene un romance con Julián Álvarez

Marcelo Polino: "A mí me dio bronca es que empezaron a nombrar pibes que yo ni conocía. Vamos a contar cómo fue la realidad. Bajé del avión, pasé para darle un beso y a la nena. Me revienta cuando estoy hablando y el otro está con el celular. Y le digo a Luli '¿con quién estás hablando?'. Y yo no entiendo mucho de fútbol, pero vi que era uno que tenía la camiseta de River".

Al unísono, las integrantes del programa manifestaron: "Uy... no...", empezaron a expresar a puro grito todos los integrantes del programa.

Panelista del programa: "River, Selección... no hay muchos, chicos".

Marcelo Polino: "Le dije 'Luli, dame bola. Vengo de Chile, bajé del avión para darte un beso. Dejá (el celular). Te juro por mi mamá que no sabía quién era, de verdad, yo no entiendo nada de fútbol... y le pregunté cuál era la situación sentimental del muchacho. Me dijo 'soltero' y me fui tranquilo".

Georgina Barbarossa: "¿Te mudaste a Manchester?"

Noelia Antonelli: "¿Es Julián Álvarez?".

Luciana Salazar: "No, no, no hablo de mi vida privada".

Noelia Antonelli: "¿Es verdad que es tu amigo y que te dedica los goles?".

Luciana Salazar: "No, no, no.. no voy a hablar nada de mi vida, de verdad. Estoy unos días de vacaciones en Europa. En unos días me junto con su hija, que se fue a visitar con su tía a sus abuelos. Estoy haciendo un recorrido acá por Europa".

Cómo reaccionó Martín Redrado a la relación de Luciana Salazar y Julián Álvarez

"Quedate con el que te bese como loco, te haga el amor como un pervertido, te trate como una dama y te ame como un idiota", compartió Luciana Salazar en sus redes sociales, que se mostró muy enamorada. De eso hablaban en Socios del espectáculo, donde Adrián Pallares lanzó una filosa reflexión: "Qué mensaje para uno que yo sé".

"Parece que Redrado no hacía el amor como un pervertido", bromeó Rodrigo Lussich, poniéndole nombre propio a las palabras de su co-conductor. Enseguida, Paula Varela se encargó de aclarar que Salazar con Redrado "tenían una piel tremenda", y que ese es el motivo por el que la modelo no puede "soltar" al economista.

Mariana Brey coincidió con su colega y afirmó que eso era "lo único que unía a la pareja". Por otra parte, Pallares agregó: "Lo que cuenta gente cercana es que Redrado se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender". "Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento. Martín no te distraigas", agregó el conductor de Socios del espectáculo.