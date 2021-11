Polémico comentario de una actriz de La 1-5/18 sobre su personaje: "La gente de zona sur habla así"

La actriz hizo referencia a la manera de hablar de las personas oriundas de un sector de Buenos Aires, tras las críticas a su personaje.

La actriz Julieta Bartolomé, miembro del elenco de la tira La 1-5/18, se refirió a las críticas a siu personaje por estigmatizar a las personas residentes en barrios de emergencia. La celebridad argumentó la manera de hablar que imprime en Roxy con un prejuicio sobre las personas de la zona sur de Buenos Aires.

"La repercusión de Roxy fue terrible, al principio no me querían. Es raro que te critiquen mucho, nunca me pasó con un personaje. Todo arrancó por lo de la voz. '¿Por qué habla así? Las pibas no hablan así´. Mucha gente de la gente me escribía y me decía sí que hablan así, quedáte tranquila", comenzó su descargo la actriz, en diálogo con Juan Etchegoyen.

La artista continuó su descargo y lanzó: "Hay gente que habla como Roxy, hay gente que no. También a la gente le gusta criticar y hablemos sin saber. El Polaco estuvo en su infancia viviendo en esa circunstancia, ¿qué le van a decir a él?....La gente de zona sur, la mayoría de las chicas de zona sur hablan como Roxy, muchas muchas chicas".

El enojo de los actores de La 1-5/18 por las críticas a sus personajes

Agustina Cherri, interpretante del personaje protagónico de La 1-5/18, aludió al desconocimiento que muchos de quienes criticaron la tira tendrían de cómo se vive en las villas. "Lola no nació en ese barrio, se criticó que sea una cheta de Devoto, es parte del guion, yo soy una actriz que interpreta. La historia es increíble, es difícil generar tantos vínculos", expresó la actriz.

"Dicen que queremos romantizar la pobreza, hay tanto comentario tremendo, como que al vivir en una villa uno debería estar con la ropa sucia o rota, no entiendo el concepto, pero entiendo que la gente que agrede u opina de ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o barrio humilde donde la gente es limpia y pulcra" siguió la ex de Gastón Pauls, en referencia a la imagen que la gente tendría de los residentes en barrios de emergencia. Y cerró: "Lola es un personaje que vi en muchos lugares, trabajo en varios comedores y vi muchas Lolas y estoy contenta con el trabajo que estamos haciendo".

Por su parte, Esteban Lamothe también mostró su enojo por las críticas a su actuación: "No hay un límite, tampoco me dicen cosas tan graves, me dicen que soy feo, que actúo mal. Lo dicen personas desde perfiles que son falsos, sin fotos, sin seguidores. Me dicen cosas ofensivas pero ¿cómo enojarme por algo así?".