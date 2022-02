Polémico chiste de Beto Casella sobre el posible embarazo de La China Suárez

El conductor de TV lapidó al futbolista con una reflexión sobre su posible paternidad del supuesto hijo de "La China" Suárez.

Beto Casella se refirió al amorío entre Mauro Icardi y "La China" Suárez y lanzó un sutil dardo hacia el jugador de fútbol. En medio de los rumores de embarazo de la actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, el conductor de Bendita criticó la manera de desempeñarse profesionalmente del esposo de Wanda Nara.

"'La China' Suárez ahora es tendencia y todo el mundo se pregunta por qué no sube nada a las redes sociales. No se muestra de cuerpo entero", enunció Estefanía Berardi en Mañanísima sobre el nuevo rumor que hay en relación a la estrella de Abzurdah. "Yo noté que hace mucho que no se muestra de cuerpo entero y la foto que subió días atrás no es actual. "Los fans me dicen en las redes: '¿Estará embarazada?'".

A pesar de que no hay datos que confirmen que el embarazo de "La China" sea real, Beto Casella aprovechó para lanzar un sarcástico comentario en alusión a las capacidades futbolísticas de Icardi. "Si el nene sale medio achinado y define medio mal (es tuyo). Mauro, no te enojés. Es un chiste", soltó el presentador de radio y televisión, con el sentido del humor que lo caracteriza, tras un informe de Bendita en relación a las especulaciones sobre el posible embarazo de Suárez.

La mala relación que tendrían "La China" Suárez y Benjamín Vicuña

El periodista de espectáculo Augusto "Tartu" Tartúfoli se expresó sobre el actual vínculo entre Suárez y Vicuña y reveló que la relación estaría en su peor momento. "Ayer dijimos que la China y Vicuña se llevaban bien. Pero no, se llevan como el orto", comenzó, con la cuota de humor que lo caracteriza.

"'La China' lo tiene bloqueado a Vicuña hace 15 días. Está incomunicado con sus hijos. Benjamín quiere hablar con los niños y no puede", informó "Tartu" en una de las emisiones de Intrusos, sobre cuan tajante habría sido "La China" con el actor chileno. "Encima ella ahora blanqueó novio nuevo. Mientras él postea, 'esta es la casita de la nena (Magnolia)'. Pero me parece que va a tener que ir en un avión a buscarlos", cerró el periodista, sobre la publicación en la que la artista se dejó ver muy acaramelada con la celebridad española, Armando Mena Navareño.

Virginia Gallardo, también panelista de Intrusos, agregó que Armando querría contar a los cuatro vientos que está con "La China": "Ella fue a Madrid para el reencuentro".