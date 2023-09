Polémica en Telefe: Lizy Tagliani echó a un participante de Got Talent

La conductora del reality de Telefe protagonizó una insólita situación con uno de los concursantes. Lizy Tagliani tuvo una sorpresiva intervención.

Fue rechazado por el jurado de Got Talent Argentina y Lizy Tagliani tuvo que echarlo.

Got Talent Argentina es el programa más visto de la televisión argentina. El reality de Telefe, además del excelente rating, tiene gran repercusión en redes tanto por las presentaciones de los participantes como por las reacciones de los jurados o Lizy Tagliani. De hecho, la conductora fue la protagonista de una insólita situación en la emisión del último lunes.

El concursante, llamado Tulio Mercau, subió al escenario disfrazado de Charles Chaplin y sin decir una palabra indicó que iba a hacer una rutina de humor. "Amo ver sonreír a la gente", decía la pancarta con la que se presentó ante Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos.

Sin embargo, a pesar de su esfuerzo no logró cautivarlos. Ni siquiera pudo terminar su actuación, ya que los cuatro jurados presionaron la X, dejándolo automáticamente eliminado de la competencia. De inmediato, Lizy se mostró decepcionada, tal vez porque no sabía lo que iba a suceder a continuación.

El mimo se mostró cabizbajo y Abel Pintos intentó consolarlo: “Gracias Tulio, nos hiciste sonreír”. Esto animó al hombre de 44 años, quien habló por primera vez para agradecer la experiencia: “Gracias, es un placer estar acá. Los quiero Flor, Emir, La Joaqui y Abel Pintos”.

Sin embargo, incluso luego de despedirse, el concursante no abandonó el escenario, sino que comenzó a bailar. Ante la mirada perpleja del jurado preguntó: “¿Ya me voy?”. "¿No hay otra oportunidad?”, insistió al recibir la negativa de los jueces. “No, ya está, ya está”, lo apuró Abel.

Sin embargo, el imitador de Chaplin no se dio por vencido y comenzó a cantar La extraña dama de Valeria Lynch. Flor Peña no pudo evitar dejarse encantar con la ocurrencia de Tulio y comenzó a cantar con él. Fue en ese momento cuando Tagliani tomó el asunto en sus manos: se acercó al escenario y lo arrastró a la salida

Fuerte denuncia del ganador de MasterChef contra Got Talent Argentina

Got Talent Argentina resultó todo un éxito para Telefe gracias a los participantes que se presentan a desplegar sus variados talentos. Sin embargo, en una reciente edición un concursante de Tucumán, llamado Facundo Figueroa, desató una controversia con su performance. Lejos de quedarse callado, el ganador de MasterChef, Rodolfo Vera Calderón, hizo un contundente descargo al respecto.

El pasado domingo se presentó al programa un participante que eligió el Himno Nacional Argentino para hacer un show de danza libre. Si bien logró cautivar al jurado, Rodolfo, así como millones de televidentes y usuarios de las redes sociales, se indignó por la utilización del símbolo patrio.

Calderón soltó una filosa opinión al respecto en el programa de radio Por si las Moscas y dijo que el participante hizo “una pantomima", ya que "usar el himno con fines comerciales no es correcto”. “Por ley, si lo quiere hacer dentro de su casa, puede, pero en televisión es distinto”, argumentó el mexicano.

“Él dice que lo hace porque es libre, pero para mí eso es libertinaje, porque es una libertad excesiva y abusiva porque se trata de un símbolo patrio. Libertad es honrar. El himno merece solemnidad y respeto”, agregó el chef. En este sentido, enfatizó que un artista consagrado pude hacerlo, y puso como ejemplo a Charly García o Piazzolla, pero remarcó que cualquiera no está capacitado para hacerlo.

“Lo que es arte y no lo es es un debate, esto es un programa de talentos. Vicente López y Planes debe estar revolcándose en su tumba”, remarcó el campeón de la última edición de MasterChef. Por último, criticó que en la performance del concursante "no había conexión entre el símbolo patrio y lo que estaba viendo". "Aunque entiendo que esto da rating, que es un programa de televisión y que lo hicieron pasar de ronda porque genera cosas, somos grandes, no lo vamos a negar”, cerró.

En las redes sociales, miles de usuarios compartieron la postura de Rodolfo y apuntaron contra la producción por haberle permitido al participante la utilización del Himno. "La culpa no la tiene el chico que bailo, la culpa la tiene la producción. Vergüenza ajena Got Talent. ¡Perdón a nuestros próceres, no los merecemos!", comentó un usuario de YouTube. "Esto es una vergüenza, al Himno se lo respeta", añadió otra persona, mientras muchos otros cuestionaron que el jurado le haya dado el botón dorado al joven tucumano.