Picantísimo: Flor Peña fulminó a Érica Rivas por su salida de Casados con Hijos

La actriz Florencia Peña no esquivó el escándalo que atraviesa a la obra teatral de Casados con Hijos y le dedicó un fuerte comentario a Érica Rivas, quien se fue de la producción en malos términos.

Todavía no se estrenó y la obra de Casados con Hijos ya sumó un nuevo escándalo: luego de que Érica Rivas saliese del proyecto con críticas hacia la producción, la hasta ahora impasible Florencia Peña se cansó y le dedicó un fulminante comentario.

Días atrás, la actriz Érica Rivas -que en la exitosa sitcom interpretó a María Elena Fuseneco- dijo que no iría a ver la obra de Casados con Hijos porque "me da mucha tristeza", y sus declaraciones llegaron hasta su excompañera de elenco, Flor Peña, quien no dudó en responderle, picantísima. "Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté. Lamentamos mucho que no haya habido acuerdo. Hicimos mucho porque ella estuviera pero Érica quería ir por un lugar y Casados con Hijos iba a ir por otro, y no pudieron entenderse las partes", precisó en un móvil con Intrusos (América TV).

"Me sentí mal porque hubo un momento donde nosotros (el elenco) quedamos como que no nos hubiera importado nada. En Casados con Hijos no hay ningún opresor. Hay una buena onda y una energía bien intencionada para hacer algo que le divierta a la gente sin molestar y joderle la vida a nadie, como para que se vaya alguien rasgándose las vestiduras porque estamos haciendo cualquier cosa", agregó.

Por último, la actriz que actualmente protagoniza la obra teatral Network en el Teatro Coliseo hizo una crítica afilada a la mirada de Rivas que la llevó a irse de la obra: "Cuando ella empezó a hablar en distintos lugares sentí como si ella nos hubiera dejado a nosotros como las no deconstruidas. Casados con Hijos es una crítica del machismo, no es una serie literal. Y, justamente, el personaje de María Elena era el personaje feminista. De arranque era el que le mostraba su machirulaje a Pepe".

Cuándo se estrena la obra de Casados con Hijos

El elenco conformado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis, Darío y Luisana Lopilato y Jorgelina Aruzzi debutará en el Teatro Gran Rex el próximo 5 de enero a las 20.30 horas. La ausencia de Érica Rivas generó un sinfín de reacciones y los precios de las entradas también estuvieron en el ojo de la tormenta. El precio más alto es de 10 mil pesos para estar en primera fila; en Super Pullman de las filas 1 a 5 están 8 mil; y la platea lateral o el Super Pullman a 6 mil pesos.