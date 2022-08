Picante cruce entre Andrea Taboada y Fernanda Iglesias en LAM: "Atrasa"

Andrea Taboada cruzó a Fernanda Iglesias en LAM por sus declaraciones sobre Barby Silenzi.

Andrea Taboada protagonizó un fuerte cruce en LAM (América TV) con Fernanda Iglesias. La discusión se gestó por el look que Barby Silenzi usó en el cumpleaños de 15 de Sol, la hija de Karina "La Princesita" y "El Polaco".

Ángel de Brito y "las angelitas" comentaron la fiesta de 15 de Sol mientras en pantalla se transmitían algunas fotos y videos del evento, en el que estuvieron presentes varias figuras públicas como la bailarina, quien apareció con un vestido rosado traslúcido y con un escote prominente. Mientras Fernanda criticó su look, Taboada la enfrentó y sostuvo que nadie tiene derecho a señalar a una mujer por su forma de vestirse.

Todo comenzó cuando Estefanía Berardi criticó al "Polaco" por haber llevado un collar de cadenas de oro. Iglesias interrumpió el debate y opinó: "Ay, chicos. ¡No da que se metan a criticar así! Atrasa, ya fue". De Brito se desconcertó y le preguntó: "¿Pero vos no criticaste a Barby Silenzi recién? Yo te escuché, dijiste que estaba en bolas, que no sé qué".

En su defensa, Iglesias le respondió: "Yo dije que si vas en bolas después no diga que tiene un perfil bajo". Taboada se metió en la polémica y le dijo indignada a su compañera: “No seas pacata. Qué tiene que ir, ¿de monja? Eso atrasa, que una mujer diga 'ay porque fue en bolas'. ¡Eso atrasa, Fernanda Iglesias! Atrasa, haceme caso una vez”.

El vestido que Barby Silenzi usó para el cumpleaños de 15 de Sol.

"¡Podés ser perfil bajo y andar en pelotas! ¿Qué tiene que ver?", coincidió Berardi. Por otro lado, la panelista también señaló un detalle: que a Barby le bajaron su cuenta de Instagram. "Todo lo que Barby Silenzi compartió fue desde su cuenta secundaria, porque al igual que a Flor Peña la censuraron. Se ve que por las fotos medio en bolas que subía, la gente las denunciaba", cerró.

Las emotivas palabras de Karina La Princesita por los 15 años de su hija Sol

Karina "La Princesita" estuvo como invitada en el programa que "El Polaco" conduce en América TV. Al hablar sobre su hija Sol, la cantante de cumbia se emocionó al tomar conciencia sobre el paso del tiempo y le mandó un conmovedor saludo. “Mañana son los 15 de Sol. Qué fuerte. Cuando uno tiene una hija y es chiquita, siempre uno dice: ‘Mirá cuando cumpla los 15...’. Y lo ves como muy, muy lejano, pero cuando llega el momento te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo", comenzó.

"Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue re contra dura y no tenía motivos", siguió Karina. Y aseguró que gracias a su hija, logró salir de sus ciclos depresivos. "Sol se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. Siento un orgullo por la persona en la que se convirtió, la amo con toda mi alma, es mi orgullo más grande", concluyó.