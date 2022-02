Picante confesión sobre Beto Casella de una panelista de Bendita TV: "Siempre fue así"

Una panelista de Bendita TV decidió ventilar una fuerte revelación acerca de su relación con Beto Casella. El explosivo comentario dio que hablar.

En las últimas horas, un testimonio hizo ruido y generó incertidumbre en el mundo de la TV argentina. Beto Casella, famoso conductor del exitoso ciclo Bendita TV, fue sorprendido por una panelista de su propio programa, quien realizó una picante y explosiva confesión acerca de la relación que tienen.

La protagonista en cuestión en nada menos que Edith Hermida, una de las históricas que integran Bendita. A través del programa Está en tus Manos, la conductora se refirió a un viejo video que la producción pasó en vivo. En el mismo, se la podía ver dando una entrevista en la que hablaba sobre la soltería de Beto, por lo que los participantes presentes debieron adivinar el resto de los comentarios que hizo en aquel entonces.

En la nota que brindó hace varios años, Edith aclaró: "Pasó hace mil años, chicos. No me acuerdo lo que dije, ja. No sé lo que dije". Y agregó: "No me acuerdo lo que dije el lunes pasado, ¿me voy a acordar de lo que dije hace 20 años?". Luego, la producción mostró el video de la entrevista en cuestión, en la que hablaba justamente de Casella: "Es el soltero más codiciado. ¡(Fabián) Doman, fuiste!".

Beto Casella y Edith Hermida son compañeros en Bendita TV, pero siempre tuvieron mucha onda entre ambos.

Sin embargo, la situación se desvirtuó a partir de una pregunta de un participante del juego. "¿Le tiraste onda a Beto?", le consultó, de manera picante. Y la panelista y presentadora de Bendita TV se sinceró: "Siempre tuvimos onda con Beto". "Sí, bueno, pero no tan así a los 4 vientos...", le resaltó el concursante. Y Hermida le avisó que, en realidad, sí hubo mucha onda entre ambos: "Re, ja. Te perdiste una parte de la novela".

Finalmente, a la conductora le volvieron a preguntar: "¿Vos tenías onda con Doman? Lo limpiaste a Doman por Beto". Y Edith, una vez más, respondió con claridad: "Tengo que poner el contexto, ja. No, pero en ese momento decían que Doman era como el sexy, como el soltero más codiciado".

La operación que cambió la vida íntima de Beto Casella

A fines de 2021, Beto Casella reveló que hace un tiempo tomó una decisión importante. Se realizó una vasectomía, una intervención médica como método anticonceptivo, ya que por el momento no busca tener hijos con su pareja. "Si te arrepentís, es reversible. Tenés la opción. Y sino tenés la otra variante, como hice yo, congelás los espermas", expresó el periodista, sobre dicho método, que año a año toma más notoriedad a raíz de la conciencia generada por el feminismo, teniendo en cuenta que las mujeres siempre han sido las que me sometieron a prácticas anticonceptivas.

"Si el día de mañana, ponele que a tu pareja se le da por querer tener hijos, lo tenés en un frasquito y le decís ‘sírvase'", continuó al respecto Casella y luego se refirió a cómo fue el proceso: "Te cortan un hilito en la zona del escroto, de manera que los espermas cambian como para no provocar un embarazo".

En diálogo con Carmen Barbieri en su ciclo televisivo, Beto añadió: "Yo uso preservativo y me pareció que iba a ser más relajado de esta manera. La operación te la hacen en una hora y media y te vas caminando. Tuve cero dolor. Lo hice porque me parece que uno no puede dejar todo el cuidado de evitar un embarazo en la mujer. Las pastillas anticonceptivas a muchas mujeres las hacen pelota o es condenarlas a otros tipos de adminículos".