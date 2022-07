Piacante definición de Esmeralda Mitre sobre el impuesto a la riqueza: "Mal que me pese"

Esmeralda Mitre reapareció en la televisión y lanzó un fuerte comentario sobre uno de los debates más álgido de la política argentina.

Esmeralda Mitre reapareció en la televisión y lanzó fuertes definiciones políticas, metiéndose de lleno en uno de los debates más álgidos de este tiempo: el impuesto a la riqueza. La heredera de Bartolomé Mitre, fallecido director de La Nación, dio su opinión al respecto y sorprendió a todos.

Invitada a Desiguales (Televisión Pública), Esmeralda fue entrevistada por Luli Trujillo y Pablo Caruso, tras el terrible accidente del que salió ilesa. "Hay una discusión sobre cobrarle más impuestos a los ricos para generar políticas de estado para los sectores más vulnerables. Si vos dirigieses la línea de La Nación, ¿cuál sería tu postura al respecto?", precisó el conductor del ciclo en un momento de la charla, abriendo el juego a la reflexión de la actriz y empresaria.

"Estoy de acuerdo con el impuesto a la riqueza. Me parece que tiene que ser así, mal que me pese", precisó Esmeralda, sin dudarlo. Por otro lado, también afirmó que está con muchas ganas de entrar en terreno político y afirmó: "Amo la política y quiero hacer política. Me han contactado de las dos coaliciones principales. Las dos veces dije que no, porque no era el momento". Para cerrar, no escatimó en 'palazos´ a los CEOs de LN y la línea editorial del medio, la cual está a contramano de las ideas que Esmeralda tiene para revitalizar el medio. "Instalan odio y grieta. Todo tiene que ver con el dinero", sentenció.

Esmeralda Mitre rompió el silencio tras el accidente que sufrió: "Estoy muy asustada"

Esmeralda habló sobre el accidente automovilístico que sufrió a comienzos de julio de 2022 y confesó estar segura de que hubo alguien detrás de esto, especialmente porque este siniestro ocurrió justo después de que la Inspección General de Justicia (IGJ) la declarara heredera del diario La Nación.

El hecho ocurrió mientras Esmeralda circulaba por San Antonio de Areco, más específicamente por la Ruta Provincial 41 en el cruce con la Ruta Nacional 8. De repente, un Peugeot se le cruzó y la chocó. Aunque ninguna de las partes salió con heridas graves, Mitre está convencida de que no fue un accidente.

"De salud estoy muy bien. No me pasó nada, por suerte, ni a mí ni a la persona que tenía en frente. Pero fue un accidente bastante extraño y bastante callado", enfatizó. Debido a que la noticia no trascendió tanto, la actriz tiene sus sospechas. "Yo cualquier cosa que haga, ya sea la más tonta, soy cadena nacional en todos lados. Y esto se calló en cinco minutos, así que estoy muy asustada, porque como hoy somos dueños del 39% del diario La Nación. Esto no va a quedar así, estoy asustada y tengo miedo", subrayó.