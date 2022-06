Pía Shaw encontró con vida a la mamá de Luis Miguel

La panelista Pía Shaw hizo un sorprendente hallazgo que cerraría de una vez y para siempre el misterio sobre la mamá de Luis Miguel.

Pía Shaw se decidió a ponerle fin a uno de los misterios más grandes de la historia de Luis Miguel: ¿qué pasó con su madre? Aunque la versión más difundida -y la que muchos dan por verdadera- indica que Marcela Basteri falleció, la panelista se convirtió en la protagonista de una revelación que podría cambiar la historia de un extraño misterio.

Estimulado por Luis Ventura, Ángel de Brito invitó a LAM (América TV) a la productora de televisión Alicia Pedrelli -quien es, según Ventura, una de las personas que más sabe sobre el espectáculo- para hablar sobre las últimas averiguaciones a las que llegaron con respecto a la investigación sobre el paradero de la mamá de Luis Miguel, un tema que desvela al conductor de Secretos Verdaderos. “Hicimos 33 capítulos de su vida, más que las tres series de Netflix juntas. Empezamos a investigar y encontrar cosas”, reveló la mujer que produce el ciclo del ex Intrusos.

“Pero la madre está muerta”, interrumpió Ángel de Brito, antes de que la productora manifestara que para ella y su equipo de investigación Marcela sigue viva. “No es por querer generar contenido porque hace un año que no toco el tema en Secretos Verdaderos. Lo que quiero decir es que la investigación es real”, afirmó.

Pedrelli remarcó cuál es la línea de investigación que está llevando su equipo y afirmó: “Creemos que la está protegiendo y sabe que su madre no está muerta. A su madre la conoce perfectamente. La noche anterior a cantar en el Campo de Polo se fue al lugar donde está su madre y entró con la policía”.

Acto seguido, la productora reveló que la mujer reside en Argentina y que quien la encontró fue la periodista Pía Shaw. Sorprendidos, sus compañeros de América TV le dieron la palabra a su compañera, quien se adjudicó el hallazgo y exclamó: "Teníamos el dato y Ventura la fue a buscar".

Marley reveló cómo fue la noche secreta de Flor Peña y Luis Miguel: "No volvió más"

Marley visitó PH: Podemos Hablar y reveló la insólita situación que vivió en la fallida cena con Florencia Peña y Luis Miguel. "No le cayó bien o tenía otro plan en su cabeza de lo que iba a suceder", contó el conductor de La Voz Argentina el sábado pasado ante la sorpresa de Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.

"Yo hacía muchas reuniones con Luis Miguel porque él se aburre. Está dos semanas acá y me llama, me quedo yo con él en el hotel y me dice 'bueno, ¿ahora qué hacemos?'", comenzó revelando el conductor de La Voz Argentina, que aseguró también que buscaba gente de todos lados para invitar. Para seguir con su relato, Marley reveló: "Un día, Florencia Peña estaba recién separada, súper deprimida, entonces le dije 'vení y lo conocés a Luis Miguel'".

En ese sentido, el conductor le explicó al cantante que su amiga era una "actriz divina", y cuando el mexicano la vio llegar, coincidió. "Ay pero qué hermosa, ¿qué haces tú?", encaró Luis Miguel a Flor Peña. Pero la respuesta de la conductora de LPA (La pu*@ ama) no le gustó, según contó Marley: "Ella le dijo que tenía dos hijos y él ya empezó a aburrirse".

De todos modos, lo más sorprendente fue la actitud que tomó el reconocido cantante. "Le dijo 'esperá un momento' y se fue, no volvió más y se había terminado la cena", relató Marley, ante la incredulidad de todos los invitados de PH: Podemos Hablar. Pese al análisis que hizo el conductor, Marley lo encaró a Luis Miguel y le dijo que volviera para comer: "No le cayó bien o tenía otro plan en su cabeza de lo que iba a suceder". "Florencia dijo que vino el de seguridad a decirle que ya está, que se podía ir", cerró Marley la divertida e insólita anécdota.