PH Podemos Hablar: quiénes son los invitados de Andy Kusnetzoff para el sábado 27 de agosto

Ya se confirmó la lista de invitados del sábado 27 de agosto en PH, Podemos Hablar (Telefe), el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

Andy Kusnetzoff conducirá una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, el próximo sábado 27 de agosto a las 22.15 horas por Telefe y ya se sabe quiénes serán los invitados.

En cada episodio, se presentan diferentes figuras del mundo de la farándula argentina, quienes se exponen a responder distintas preguntas de su vida personal. Esta vez, el grupo estará integrado por estrellas de la televisión, del periodismo y de la música.

El pasado sábado 20 de agosto, los invitados a PH fueron Luciano Pereyra, Pablo Alarcón, Victoria Onetto, Mica Vázquez y Markito Navaja. En esta nueva edición, Andy recibirá a Florencia Peña, Diego Poggi, Leticia Siciliani, Cucho Parisi y Álvaro Navia.

Pablo Alarcón se quebró en PH, Podemos Hablar, al hablar sobre su dura situación económica

En varias ocasiones, los invitados de PH deben someterse a responder preguntas que los sensibilizan. Así fue el caso del actor Pablo Alarcón, quien se quebró en llanto al hablar sobre su difícil situación económica, la cual empeoró a partir de la pandemia del coronavirus, cuando los rodajes y las obras de teatro se interrumpieron y cientos de actores se quedaron sin trabajo. Es por esto que Alarcón debió buscar una segunda fuente de ingresos.

Como muchos actores y actrices, Alarcón trabaja para poder sostenerse económicamente. "Yo, a mi edad, debo confesar que no necesito trabajar más. Necesito ganar plata para vivir. Pasé un momento crítico de dinero y entré, no te digo en una depresión, porque no conozco esa emoción, pero sí me puso triste no saber qué hacer", confesó.

Y recordó un momento puntual de su vida, en plena cuarentena, cuando sus hijas lo esperaron con un plato de comida. "Llegué a casa, me encontré con una cena. Era todo muy normal, y de pronto, se miraron las dos y me abrazaron. Juntos armamos lo que me mantuvo en pie durante toda la cuarentena: un espectáculo que lo sigo haciendo, llamado El Cocinero Está Frito. Estaba frito yo, en ese momento. Salí gracias a mis hijas de eso", recordó.

"¿El delivery que hacés?", le preguntó Andy Kusnetzoff. Alarcón asintió y explicó que para poder sobrevivir, sigue trabajando hasta el día de hoy yendo a las casas de personas, cocinándoles y haciéndoles un show. "Voy a tu casa, cocino, sirvo la comida, hago un espectáculo, toco la armónica y sirvo la comida", explicó. "¡Espectacular! Va, te cocina, toca la armónica... Alarcón, tenés que ser streamer. Gracias por compartirlo", le contestó el conductor.