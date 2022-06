Periodista de El Trece se la pudrió a Marcelo Bonelli: "Envidioso"

Un periodista de El Trece le lanzó un fuerte dardo a Marcelo Bonelli en plena transmisión de un programa en vivo.

En la pantalla de El Trece se vivieron momentos de absoluta tensión. En el programa Arriba Argentinos, un periodista se la pudrió a Marcelo Bonelli en plena transmisión en vivo y el conductor le devolvió las críticas sin ningún tipo de filtro. Qué fue lo que pasó en el piso del canal.

Durante la transmisión de este jueves 23 de junio, un periodista especializado en deportes hablaba acerca de la posibilidad de que Luis Suárez llegue a River en los próximos días. Sin embargo, Bonelli lo interrumpió y le consultó: "¿Pero River no compró a otro 9 ahora?". "A Miguel Ángel Borja, sí, el 50% del pase. Todavía no está cerrado, pero está a un paso igual...", le devolvió.

A modo de broma, el conductor bromeó: "Tené cuidado que después viene la niebla, eh. Y que después no es la niebla sino humo...". "Puede ser, a veces es niebla y otra es humo", le contestó su colega. Y Marina, otra conductora, también intervino: "Está picante Marcelo". "Vos de envidioso", lo cruzó el periodista.

"Desde temprano que estás chicaneando y no te doy ni cinco de bolilla", le aclaró Bonelli. El periodista se defendió y lo destrozó: "Estás envidioso con la gente de River. No me uses a mí". Aun así, el presentador hincha de Racing le contestó de manera tajante: "Están con el tema de Suárez y es puro humo, puro humo... ¿cuál es la cosa concreta? Es lo mismo que (Arturo) Vidal en Boca...". "Boca llamó a gente allegada a Vidal", le marcó.

El encargado de deportes en Arriba Argentinos trató de explicar, pero luego Marcelo Bonelli volvió a lanzar fuertes comentarios contra las versiones del mundo del periodismo: "Sí, yo puedo llamar y decir 'me gustaría que viniera, sí... son 50 millones de dólares, ay no tengo.... intenté que lo trajeran'". Basta con el humo, ¡basta con el humo!". Y su colega, sin mucho más para decir, concluyó el asunto: "Es niebla finalmente, eh".

La encuesta de Marcelo Bonelli que hizo estallar a los macristas

En marzo pasado, el periodista de TN y de El Trece, Marcelo Bonelli, fue tendencia por una insólita encuesta realizada en sus redes sociales de cara a las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en el 2023. Si bien falta un año y meses para los comicios, los representantes de los diferentes partidos políticos ya comenzaron a hacer campañas y el ex mandatario, Mauricio Macri, no es la excepción al caso. No solo apuntó, cada vez que pudo, al gobierno actual sino que también habló de llevar adelante un "segundo tiempo", en alusión a su libro publicado.

Ante esto y palpitando lo que serán las elecciones, el periodista escribió: "Mauricio Macri dio a entender que sería candidato a presidente en 2023. ¿Qué análisis hacés de su jugada política?". Pero lo llamativo no fue la observación del comunicador, sino las opciones de la encuesta para que la gente vote. Las cuatro posibilidades que dio fueron: es "piantavotos" para Juntos por el Cambio, que se dedique al BRIDGE, beneficia a Cristina (Kirchner) o le hace el juego a Milei.

La encuesta recibió más de 15 mil votos y todavía quedan varias horas para que el número aumente y los porcentajes cambien. Aún así, hasta el momento: el 21% cree que es "piantavotos" para la Oposición, el 31,7% opina que el exmandatario podría dedicarse a competir en los torneos del juego de naipes, solo un 14% piensa que ayuda a CFK y el 33,3% restante cree que su participación le daría más votos a Libertad Avanza.