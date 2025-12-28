Conmoción en Canal 9 por el infarto sufrido por una de sus figuras.

David Kavlin, conductor de la edición nocturna del Nuevediario (Canal 9), sufrió un paro cardíaco este último sábado 27 de diciembre. El hecho ocurrió en una ambulancia de camino a la Clínica La Trinidad de San Isidro, luego de transitar un infarto tras jugar al paddle en la sede central del club Hacoaj.

El reconocido periodista, que este año ganó el Martín Fierro a mejor panelista por su rol en Todas Las Tardes (Canal 9), habló con Teleshow respecto a lo que ocurrió, dejando entrever que llegó muerto al sanatorio y el equipo médico logró revivirlo.

¿Qué dijo David Kavlin del paro cardíaco que sufrió?

"El sábado, después de jugar al paddle, empecé a sentirme mal. Me encontré con mi hijo Tommy en la sede central del club y el malestar aumentó. Tommy se vistió de héroe y fue a llamar a la gente de la guardia, que inmediatamente activó un protocolo, me atendieron de manera espectacular. Me hicieron ahí mismo un electrocardiograma, saltó que tenía un infarto, así que se activó el código rojo y vinieron tres ambulancias para llevarme a la clínica", relató primeramente.

En ese mismo trayecto, mencionó que tuvo "en la ambulancia, un paro cardíaco" y que "en la guardia de la clínica me revivieron, me salvaron la vida". "Llegué muerto", enfatizó. "La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. Desde el cardiólogo que me atendió en el club hasta los de acá", agradeció.

David Kavlin, periodista de El 9 que sufrió un paro cardíaco.

Respecto a las posibles causas detrás de lo que padeció, indicó: "Estoy trabajando mucho, en Argentina 12 haciendo Mañana picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y mientras tanto saqué el libro Nos gritan judíos de mierda. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés".