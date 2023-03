Peretti develó lo que todos pensaban de Suar: "Adrián no es"

Los actores se sinceraron sobre su relación en el escenario y el suceso de su obra Inmaduros. Adrián Suar y Diego Peretti protagonizan uno de los éxito de la cartelera teatral porteña.

Diego Peretti deschavó a Adrián Suar al comparar ua característica del personaje que el actor interpreta en la obra Inmaduros. Los artistas reflexionaron sobre su relación como actores, el éxito de la pieza teatral que protagonizan y su vínculo con el público.

"Esperábamos que al espectáculo le vaya muy bien, pero nunca la repercusión tan masiva. Eso no se lo puede imaginar nadie", sostuvo Peretti en diálogo con Ciudad. Por su parte, el protagonista de filmes como Un novio para mi mujer y Me casé con un boludo agregó: "Es una muy buena dupla, no digo imbatible, pero es una dupla que volvería a repetir porque nos llevamos muy bien. Nos entendemos y siento que la gente eso lo recibe".

Inmaduros tiene como elenco principal a Peretti y Suar, quienes están acompañados por actores como Patricia Echegoyen, Jessica Abouchain, Carla Pandolfi y Ariadna Asturzzi. "Es mínimo, casi de microsegundos. Y si no lo hay, nunca se debería perder el peligro a que lo pueda haber. Es imprescindible mantener esa peligrosidad de que alguno de los seis pueda irse en una mini improvisación. Eso ocurre porque estás metido en el personaje y el personaje medio que habla, salen latiguillos que quedan bien", continuó Diego Peretti.

"En el imaginario hay algunos personajes que yo he interpretado. Pero se me asignan personajes que no he hecho. Como el del cincuentón que sale a la noche y lo vieron en otras películas, que puede ser, y en otros casos no. A lo mejor a mí me pueden encasillar con algunos personajes que son reconocibles, que no se sabe si es Adrián o el personaje", reflexionó Suar sobre su personaje en Inmaduros.

Diego Peretti deschavó un detalle de la personalidad su compañero al diferenciarlo de Alfi, el personaje que interpreta, un hombre de cincuenta años que no deja de seducir chicas y no busca sentar cabeza. "Pero Adrián no es. Ja", soltó, a modo de defensa a su compañero de elenco.

Susana Roccasalvo, fulminante con Adrián Suar

"En estos 25 años que estoy, me ha ido muy bien y muy mal. Aquí estoy, en la lona, tranquilo pero tengo algo que me gusta. Creo mucho en mi equipo, creo mucho en el canal y en la gente que ve Canal Trece", soltó Suar en relación al mal momento que atraviesa El Trece por la baja audiencia de sus programas.

Susana Roccasalvo opinó en Implacables sobre las declaraciones del gerente de programación y enunció: "Si no me dicen que es reveladora esta nota, dijo el responsable absoluto soy yo. Que un programador de un canal líder diga esto es fuerte, es muy fuerte. La novela turca, en un momento tan sensible de nuestro país en donde tantas criaturas han muerto por violencia, ver una madre sufrir otra vez. Uno quiero ver una novela turca de amor esas que se rompen la boca de un beso", sobre el desacierto de las autoridades de El Trece.