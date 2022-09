Perdió 1 millón de dólares en el casino y Guido Kaczka enloqueció en El Trece: "Me fui"

Una participante de Los 8 escalones reveló que hace años perdió un millón de dólares y Guido Kaczka estalló en plena transmisión de El Trece.

Una participante de Los 8 escalones reveló una insólita historia que protagonizó hace años en un casino y sorprendió a todos los presentes en el ciclo que conduce Guido Kaczka. "No era para mí", contó sincera Lidia, entre risas y ante el estupor tanto de los demás participantes como del conductor y los jueces de la competencia de El Trece.

Los 8 escalones del millón es desde hace tiempo uno de los ciclos más destacados de la programación de El Trece, no solo por el premio que otorga sino por lo que genera en los espectadores y participantes. En los años que el programa lleva al aire se han contado muchas historias en el mismo, desde algunas que conmueven a todos hasta las más insólitas que sorprenden y divierten a todos. Una de estas últimas ocurrió en la noche del jueves.

Con la temática de "Juegos de azar" presentada, Lidia respondió correctamente cómo se llamaba a las personas que conducían los juegos en un casino. El participante siguiente, Juan Martín, por su parte no pudo contestar bien con qué palabra en inglés se conocía a las famosas tragamonedas. Una vez que pasó la explicación, Lidia levantó la mano y le pidió a Guido Kaczka un momento para contar algo.

"Una vez me gané lo máximo que se podía ganar en una máquina de tragamonedas", reveló de forma inesperada la participante. Entonces el conductor quiso saber de cuánto había sido el premio. La mujer recordó que sucedió en 1994 y el monto ascendía a un millón de pesos, lo que generó la reacción de Guido: "No, ¡un millón de dólares en ese año!". Es que por esos años en Argentina estaba instalada la convertibilidad, por lo que un peso equivalía a un dólar.

"Y me fui, y no sabía que lo había ganado, y me fui", agregó Lidia mientras los jurados se tomaban la cabeza sin poder creer lo que escuchaban. Impactada por el relato, Carmen Barbieri le consultó si no había cobrado el premio que le correspondía. Entre risas, la participante contó cómo siguió la insólita situación: "No era para mí. No lo cobré, porque me fui, puse una moneda, giró de vuelta el rodillo y un señor se acerca y me dice ‘Usted no sabe lo que acaba de hacer’, y le digo ‘no me lo diga’, agarré y me fui".

La predicción de una participante de Los 8 Escalones del Millón: "Voy a ganar el millón"

Macarena, una mujer que participó en Los 8 Escalones del Millón, se llevó el mayor premio a su casa y al ganarlo confesó que había tenido una premonición al respecto. "Mamita... es muy raro esto porque no suelo tener una seguridad exagerada sobre mí, pero para esto vine así. No sé por qué, no me preguntes por qué. Estaba en casa con mi familia y amigas, y les decía 'voy a ganar el millón'. No era 'voy al programa de Guido' era 'voy a ganar el millón'. Y acá está", revelo emocionada.

Sin embargo, decidió no volver por los dos millones. "Digo 'hasta acá'. Vine por la oportunidad, a disfrutarla, y esto es más que suficiente para mí y creo que todos merecemos las oportunidades. Que sea para otra persona", concluyó la participante.