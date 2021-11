Pegó el portazo sin avisar: renunció una figura de Intrusos

Una panelista del ciclo anunció que decidió retirarse del programa y se revelaron fuertes detalles al respecto.

Evelyn Von Brocke anunció en su cuenta de Twitter su reciente renuncia a Intrusos, ciclo donde se desempeñaba como panelista desde hacía meses. En su descargo, la periodista fue contundente y dejó en claro que ella fue quien tomó la decisión. Además, la periodista dio a conocer sus intenciones para con el canal, América TV.

"Renuncié a Intrusos. ¡Viendo la posibilidad de quedarme en este canal que tanto quiero!", escribió Von Brocke hace algunas horas en referencia a su salida del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes siempre demostraron una buena relación al aire con la periodista.

Por su parte, Ángel de Brito, quien mantuvo una pelea mediática con los conductores de Intrusos recientemente, se refirió a los supuestos motivos por los que la periodista habría decidido retirarse del programa de televisión. "No estaba conforme con el trato que recibía. Será reubicada en otro programa del canal. Evelyn sentía destrato y ninguneo de la información que aportaba", lanzó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

"Había sido convocada por Jorge Rial originalmente para el ciclo, pero luego el conductor dejó su programa y ella quedó con los nuevos integrantes", recordó el periodista de El Trece. Y luego añadió información sobre el conflicto de Evelyn Von Brocke: "Tras el programa de hoy, se dirigió a la gerencia del canal y presentó su renuncia indeclinable. Uno de ellos, la llamo sorprendido. Y le pidió que lo reconsidere".

El cruce entre Evelyn Von Brocke y Adrián Pallares

A pesar de que siempre mostraron un buen vínculo, en medio de un debate sobre el escándalo de Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte, Evelyn Von Brocke y Adrián Pallares tuvieron una discusión. "¿Hay que llegar a eso, a esa situación después de tantos años? ¿Que no logrés tener una familia ensamblada, tranquila, que te puedas reunir en un cumpleaños, en una Navidad, en un Año Nuevo? ¿Pero qué les pasa, realmente?", enunció la periodista, en alusión al innecesario escándalo que rodea a la familia de la modelo y el futbolista.

"Eve, contame cinco familias ensambladas que se lleven bien. Porque te escucho con el cuento de la familia ensamblada desde hace seis meses... ¡No existen, chicos! Soñamos con un sueño ideal. Cinco familias de famosos estamos hablando, no me interesan los Pérez García. Yo no conozco una, de verdad", respondió Pallares, en desacuerdo con lo argumentado por la panelista.