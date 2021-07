Pedro Aznar quiere estar en MasterChef Celebrity 3: "Me divierte muchísimo"

El ex Serú Girán se mostró abierto a la posibilidad de que Telefe lo llame para participar en el reality gastronómico.

En una entrevista el ícono del rock nacional y ex Serú Girán Pedro Aznar abrió la puerta para recibir el llamado de Telefe y participar en MasterChef Celebrity 3. "Soy un cocinero amateur muy dedicado, así que participaría en MasterChef Celebrity con mucho gusto", reveló.

"Cocinaría sin ningún lugar a dudas, me divierte muchísimo. Soy un cocinero amateur muy dedicado, así que participaría en MasterChef Celebrity con mucho gusto", confesó Aznar en una entrevista con el periodista Pablo Mascareño (La Nación). Y sobre la presión característica de este reality -algo que remarcó en su momento la cantante Patricia Sosa- aseguró que "no sabe" si se lo bancaría.

"Ahora que me decís lo del reloj, me lo estás haciendo pensar dos veces... Soy muy particular cuando cocino, me concentro mucho y es como una forma de meditación. Suelo ponerme música clásica instrumental y lo paso muy bien. Lo disfruto", reflexionó el ex Serú Girán, asegurando que no le cierra la puerta a un eventual llamado. Sobre las especialidades de la casa Aznar, el músico remarcó: "Hago una paella que está muy bien".

Pedro Aznar lanzó su nuevo disco Flor y Raíz, dedicado a la canción latinoamericana

El músico argentino Pedro Aznar lanzó en formato físico y en las plataformas digitales su nuevo álbum Flor y Raíz , integrado por un puñado de canciones del folclore latinoamericano y una pieza propia, Reverdece, que el artista grabó junto a Soledad Pastorutti.

“Esta música sonó en circunstancias muy particulares, meses adentro de una pandemia que paralizó al mundo y fracturó la actividad artística. Apenas algunas semanas después que se permitiera hacer transmisiones de conciertos desde teatros y auditorios, sin presencia de público, decidí dedicar un show entero al folclore, atendiendo a un pedido de mucho tiempo de mis seguidores. El recorrido pasa por Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Cuba y México. Una caricia continental en tiempos sin contacto físico”, expresó a través de un comunicado Pedro Aznar.

Alejandro Oliva, Federico Arreseygor, Ramiro Gallo y Juan Núñez son los músicos, que junto a Soledad -artista invitada en el mencionado Reverdece-, participaron de este trabajo que puede escucharse en todas las plataformas digitales y conseguirse en formato físico en todas las disquerías, y que fue grabado en vivo en La Usina del Arte en marzo de 2021.

Perfume de carnaval de Peteco Carabajal, Dos gardenias de Isolina Carrillo, Maldigo del alto cielo de Violeta Parra, Zamba para no morir del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, y Cardo o ceniza de Chabuca Granda, son algunas de las 10 canciones que conforman este nuevo trabajo del ex Serú Girán, Pat Metheny Group y Spinetta Jade, entre otras agrupaciones de rock. Aznar, uno de los músicos más activos en las redes desde el inicio de la pandemia, indicó que “la falta de aplausos al terminar cada canción hacía que el silencio amplificara el asombro ante lo que cada canción echaba a volar”.