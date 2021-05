Paulo Vilouta relató un insólito robo que sufrió hace años en Mar del Plata

Como invitado de Es por ahí (América TV), Paulo Vilouta contó una divertida anécdota de una estafa que sufrió hace años en Mar del Plata.

Invitado a Es por ahí, Paulo Vilouta contó una extraña estafa que sufrió hace algunos años en Mar del Plata. En medio de una entrevista distendida, el periodista de Intratables relató cómo fue la insólita situación en la que se terminó quedando con una manta llena de artesanías. "Yo pensé que era extraño", recordó Vilouta sobre una de tantas anécdotas que el periodista tiene en su haber, fruto de muchos viajes gracias al fútbol.

Mientras estaban sentados en la mesa del almuerzo de Es por ahí, el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño por América TV, la conductora aseguró que Paulo Vilouta "es una persona a la que siempre le pasan cosas insólitas". "¿Por qué tenés tantas historias así?", se interesó Fandiño, a lo que Vilouta respondió que muchas de esas anécdotas se dan por el correr de los años y también en el marco de viajes por partidos de fútbol en los que participa en las transmisiones.

Muy cómodo, el periodista de Radio La Red comenzó a contar una historia que le sucedió años atrás, cuando fue a relatar un partido de verano a Mar del Plata. "Me encuentro con una amiga. Entonces íbamos siempre a una playa tranquila, para no estar todo el tiempo hablando de fútbol y ni estar mezclados en el lío de la ciudad en plena temporada", empezó recordando Vilouta. La historia continuó con el periodista caminando junto a su amiga "por abajo" hacia Playa Grande.

En el camino, se encontraron con un joven que vendía artesanías sobre una manta. Decidieron frenar para comprarle algo al artesano, pero se les presentó el problema de que Vilouta tenía solamente un billete de 100 pesos: "En ese momento 100 pesos no era como mil pesos de ahora, era como 10 mil de hoy. Era plata y era difícil de cambiar". El propio periodista se ofreció para conseguir cambio pero el artesano lo frenó, le dijo que él iría hasta la estación de servicio para conseguir el cambio necesario mientras le cuidaran sus pertenencias.



Mientras esperaban al vendedor, se fue juntando gente que quería comprar artesanías: “Venía la gente y nos preguntaba el precio y nos pedían cosas. Se juntaban personas y nosotros ahí, con mi amiga mirando. Yo pensé que era extraño”. Preocupado por la demora y de que le hubiera sucedido algo al artesano, Vilouta se acercó a la estación de servicio para preguntar si lo habían visto al joven. "Ahí me dijeron que se llama Ariel y que no lo habían visto. Además, me contaron andaba con muchos problemas y que tenía que viajar a Buenos Aires". Entre las risas de todo el estudio, el periodista sentenció con cara seria, pero también divertido: "No vino nunca más”.