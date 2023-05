Paulo Kablan abandonó furioso C5N en vivo por una pelea Diego Brancatelli: "Inventate un país"

Los periodistas se cruzaron en vivo y protagonizaron un tenso momento. Diego Brancatelli y Paulo Kablan terminaron mal y el especialista en policiales no volvió a la trasnmisión de C5N.

Diego Brancatelli y Paulo Kablan tuvieron un fuerte cruce en vivo y el ladero de Mauro Zeta abandonó el estudio en medio del programa. Los presentadores de C5N mantuvieron un picante debate y en el último bloque, el experto en policialies no estuvo en el piso.

El exparticipante de Masterchef se vio obligado a explicar a sus seguidores de redes sociales los motivos por los que se ausentó del estudio en la última etapa del programa. "¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en @c5n? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación", escribió el periodista y recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. "Salí de ahí, Paulo", "Saltá del Titanic. Aun estás a tiempo de irte de ese antro, qué sentido tiene trabajar en con esa gente?" y "Se vio mucha tensión hoy en el piso. Brancatelli es buen muchacho pero no esta para conducir, el conductor debe ser mediador, él tiene posiciones tomadas y tiene la escuela de Intratables" fueron algunos de ellos.

Los periodistas se refirieron a la pena que debería corresponderle a un policía que asesinó otro, según él por legítima defensa. "Seguramente va a generar polémica porque hay mucha gente que está a favor de que se actúa así y otros que creemos que en que hay una Constitución, división de poderes y que hay una Justicia que es la que tiene que decidir el futuro de la gente", soltó Brancatelli en alusión a la noticia que había dado una cronista desde un móvil.

El tenso cruce entre Kablan y Brancatelli

Kablan: "Ojo, ojo que estamos hablando de si es delito o no es delito. Es otra cosa. No es una religión esto, no es una cuestión de creer. Es la ley"

Brancatelli: "¿La ley dice que vos te des vuelta y mates a alguien por ser policía?"

Kablan: "Eso es una interpretación antojadiza que no es lo que se ve. Vas a ver lo que va a pasar. Es un tema de ley, qué está bien y qué está mal. La legítima defensa es legítima defensa. Lo que parece ser acá, más allá de lo que se argumenta, puede ser un caso de legítima defensa. Es muy fina la diferencia. Pero no es un tema de qué país queremos."

Brancatelli: "Lo vamos a seguir discutiendo"

Kablan: "Es que no hay debate de eso"

Brancatelli: "Bueno, dejame debatir si opinamos distinto, permitime no coincidir".

Kablan: "Inventate un país entonces"

Brancatelli: "Bueno, me invento un país y vivo en el país que yo quiero"

Diego Brancatelli sobre Jorge Rial después de su infarto

"Nosotros acá somos un equipo. Lo estamos esperando pero bueno, estamos bancando la parada. Cuando él decida que está bien volverá y hablará para todos los argentinos, que está todo el mundo esperando su palabra. Pero no hay que apurarlo. Él sabrá cuando volver", soltó el periodista sobre sus sentimientos hacia Rial y el futuro del conductor en su ciclo Argenzuela. Por su parte, el propio Rial reveló: "Nadie está preparado para morirse y literalmente fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, me la hicieron leer después, ¿no? No me la dejaron leer antes. Dice 'muerte súbita'. Estuve más o menos 10 minutos muerto", sobre su situación.