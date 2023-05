Jorge Rial se animó a contar lo que nunca dijo sobre la cámara oculta a Beatriz Salomón: "Esa es la verdad"

Jorge Rial decidió contar la verdad sobre la cámara oculta a Beatriz Salomón. Qué dijo el conductor de Argenzuela en su cuenta de Twitter.

Jorge Rial es uno de los conductores más reconocidos de Argentina y tiene una extensa trayectoria en la televisión argentina. Dentro de su recorrido, muchas personas recuerdan aquella cámara oculta de PuntoDoc en la que Beatriz Salomón vio cómo su marido (el cirujano Alberto Ferriols) ofrecía cirugías a cambio de favores sexuales (NdeR: tras ese programa, venía Intrusos y ambos protagonistas estaban invitados al envío que conducían Rial y Ventura en América). Luego de muchos años, el conductor de Argenzuela decidió contar su verdad.

"Veo que es tendencia Beatriz Salomón porque vincuan su desgracia con Jorge Rial. Okey. ¿Pero por qué nadie nombra Pergolini, productor del programa donde empezó todo? ¿Por qué hay gente que siempre, pero siempre, zafa?", escribió una usuaria de Twitter. Para sorpresa de muchos, Jorge Rial citó ese tuit y reveló detalles hasta el momento nunca dichos por él.

Sin eufemismos, Jorge Rial apuntó directamente contra nombres propios y destacó que fue sobreseído por la Justicia. "La cámara oculta se la hizo Miriam Lewin y Daniel Tognetti bajo la producción de Cuatro Cabezas, de Pergolini y Guebel. Esa es la verdad. Está en los archivos. Perdieron el juicio donde yo fui sobreseído. Después, que digan lo que quieran", sentenció el periodista, mostrándose ajeno a lo sucedido en el año 2004.

El aterrador relato de Jorge Rial tras sufrir el infarto

Jorge Rial logró salir con vida de una situación completamente grave. Tras sufrir una descompensación, el pasado 30 de abril en Bogotá (Colombia), el conductor de C5N reapareció en los medios de comunicación para contar en primera persona cómo fue el infarto que casi termina con su vida.

Creer o reventar, y de acuerdo a lo que indicó, Rial estuvo unos minutos sin vida tras descompensarse en la Clínica del Country. "Nadie está preparado para morirse y literalmente fue lo que me pasó. De hecho, en mi hoja clínica, me la hicieron leer después, ¿no? No me la dejaron leer antes. Dice 'muerte súbita'. Estuve más o menos 10 minutos muerto", precisó, con una voz entrecortada, producto del problema cardíaco que tuvo.

Asimismo, y en el piso de Radio 10 (AM 710), el presentador de 61 años detalló que los trabajadores del personal de salud "estuvieron 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos. De hecho, todavía me duele mucho la caja toráxica". En tanto, le agradeció a Omar, "el enfermero que se trepó arriba mío y que se negó a dejarme ir".