Paula Chaves sorprendió al revelar la verdad de su alejamiento de Zaira Nara: "Nunca más"

La modelo se pronunció sobre su relación de amistad con su colega y confirmó el alejamiento. Paula Chaves se cansó de las especulaciones y contó la verdad de su vínculo con Zaira Nara.

Paula Chaves habló de nuevo sobre su vínculo con Zaira Nara y fue más tajante que nunca al respecto, cansada de las especulaciones. La madre de los hijos de Pedro Alfonso dio a conocer la verdad de su vínculo con la hermana menor de Wanda Nara después de los rumores de alejamiento por el noviazgo de la conductora con Facundo Pieres, ex de Chaves.

La exparticipante de Bailando por un sueño respondió a varias de las consultas de sus millones de seguidores en sus historias de Instagram y una de ellas fue direccionada a su relación con Nara. Las conductoras de TV ha sido mejores amigas durante años y, de hecho, Zaira es madrina de Filipa, la hija menor de Chaves y Pedro Alfonso.

"¿Nunca más hablaron con Zaira? ¿Es la madrina de Fili?", preguntó un seguidor de la exconductora de ciclos como Este es el show y Bake Off Argentina. "La vida misma. Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona. Está todo bien. Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía", sentenció sin tapujos la modelo y así puso fin a los rumores que indicaban una posible reconciliación entre las amigas.

Paula Chaves habló después de contar su crisis con Pedro Alfonso

Otro seguidor le consultó a la modelo cómo está su relación con su esposo, después de que contara en televisión la dura crisis que atravesaron hace algunos meses por cuestiones laborales. "Mejor que nunca", escribió la presentadora de Pasaplatos Famosos ante la pregunta de su seguidor y compartió una foto donde se la vio abrazada al padre de sus hijos.

La grave crisis de pareja de Pedro Alfonso y Paula Chaves

"Nos conocemos tanto, en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos… Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer", comentó Chaves en diálogo con Vero Lozano en Telefe, en alusión a la relación laboral que tiene con su esposo. Y agregó: "Tuvimos dos semanas sin hablarnos. Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto… Más, fueron tres semanas. Fue una crisis fuerte pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro y darnos en el final un beso".