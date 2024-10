Paula Chaves se sacó y expuso la verdad de su relación con Delfina: "Mentirosa"

Paula Chaves contó lo que nadie esperaba de su hermana Delfina.

Paula Chaves es una de las modelos más famosas del país por sus participaciones en programas televisivos, pese a la exposición de la vida de su familia, nunca habló mucho de su vínculo con su hermana Delfina. Por ese motivo, llamaron la atención sus recientes declaraciones sobre su relación con su familiar.

La artista había sido acusada por Delfina de no dejarle mucho tiempo a sus hijos para que su hermana menor los cuidara y jugara con ellos. Semanas más tarde, Paula fue consultada por esa acusación que recibió por parte de la protagonista de la serie Máxima y fue contundente en su respuesta.

"¡Es una mentirosa! Ella dijo que yo era muy sobreprotectora, entonces, que por eso no se quedaban a dormir en la casa de ella. La otra vez que lo dijo, fui con los chicos y le dije ‘¿no te los dejo nunca?’ ¡Tomá!’ Se los di tres horas", comenzó su descargo Chaves. Y agregó: "¿Quién no quiere que los tenga? ¡Es una ridiculez lo que dijo! Si llega a venir a Córdoba para las fiestas, que justo son todos esos días de mucho ensayo, los vamos a dejar con la tía Delfi. La verdad es que es una copada y mis hijos la aman, se mueren de amor", entre risas.

Qué había dicho Delfina Chaves de Paula

"Me gusta ser tía. Yo me siento buena tía", soltó la actriz y la periodista que la entrevistaba, Tatiana Schapiro, le preguntó si los niños se quedaban en su casa: "No, nunca vinieron. Bueno, en eso también Paula... No voy a echarle la culpa a nadie. Paula es protectora", respondió la actriz, sin revelar demasiado para no exponer de más a su hermana.

Delfina Chaves interpreta a Máxima en la serie sobre su vida.

Ximena Capristo habló sobre su alejamiento de Paula Chaves

"En realidad, los amigos eran Gus y Pedro, y cuando ellos (el actor y su mujer, Paula) venían a casa, yo les cocinaba. Pero nunca en mi vida hubiese sido amiga de Paula Chaves, te soy sincera, porque no tenemos nada en común", aclaró Capristo en LAM. Y agregó: "Es otra realidad de mujer que no tiene que ver conmigo. No estoy hablando mal de ella, simplemente estoy diciendo que no hubiese sido amiga si Gus no sería amigo de Pedro. Tenemos distintas ondas. Pero sí, obviamente, siempre fui muy respetuosa porque ellos me recibieron muy bien en la casa y yo los recibía muy bien en mi casa también".

La emoción de Paula Chaves por su padre, Miguel

La conductora acudió como invitada al ciclo de Fernando Dente en América TV, Noche al Dente, y allí se puso a llorar por la canción Father and Son, que le hace acordar a su padre Miguel. "Esta canción me hace llorar, me hace acordar a cuando era chiquita. A mi papá le encantaba. Mi papá está vivo, no es que voy a empezar a llorar porque está muerto", comenzó diciendo. "Se me hizo carne el paso del tiempo. Me veía yo chiquita con él, que cantaba esta canción, que habla de cómo decirle a un hijo que uno no va a estar el día de mañana", reflexionó.