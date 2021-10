Paula Chaves explotó contra la maestra de su hija por pedirle que se ponga el barbijo

Paula Chaves cuestionó el uso obligatorio de barbijo en las escuelas y se enojó con la maestra de su hija.

Paula Chaves, actual conductora de Bake Off Argentina.

Paula Chaves, actual conductora de Bake Off Argentina.

Paula Chaves, conductora de Bake Off Argentina, el reality show de pastelería amateur de Telefe, hizo un descargo en sus redes sociales después de haber llevado a su hija del colegio. En el marco de la pandemia del coronavirus, las escuelas de Buenos Aires todavía mantienen estrictos protocolos por el coronavirus, como el distanciamiento social y el barbijo obligatorio.

Cuando Paula fue a llevar a su hija a la escuela, vio cómo la maestra no le permitía sacarse el barbijo. “Consulta: acabo de ver cómo una maestra le hace subir el barbijo al aire libre a Oli. Yo vi una cancha llena de gente sin barbijo… ¿Sigue siendo protocolo el barbijo al aire libre?”, se preguntó a través de una historia de Instagram.

En la publicación, Chaves se preguntó por qué en los protocolos siguen obligando a las escuelas a que sus estudiantes usen barbijo al aire libre si en las calles ya no es obligatorio, especialmente, cuando en los boliches y en otros lugares cerrados las personas no siempre llevan tapabocas.

Historia de Instagram publicada por Paula Chaves.

“Más allá de que esta mujer podría haber pensado en que esa niña lleva 8 horas de barbijo y que estaba por salir del colegio, pero bueno, ¡eso ya es otro tema! Ni hablar de los boliches abiertos… Y los niños con barbijo, 8 horas por día. ¿Cuándo cambian los protocolos?”, cerró la conductora.

El escándalo por los dichos de Paula Chaves sobre el marido de Pampita

Recientemente, Pampita dio a luz a su hija Ana García Moritán, su primera hija junto a Roberto García Moritán. A los pocos días del parto, hizo un baile del caño en La Academia de ShowMatch, en donde desempeña el rol de jurado, y muchas personas la criticaron. Ante esto, Paula no dudó en defenderla.

“Es una cuestión social esto de que se entiende que es responsabilidad de la mujer. Siempre es: ‘¿Qué hizo la mujer con los hijos para poder ir a trabajar?’. Como al hombre no se lo juzga tampoco se le pregunta”, empezó. “Creo que es algo que hay que emepzar a cambiar desde ahí. No es por qué Pampita se subió o no al caño o por qué está tan flaca. ¿Por qué estamos opinando de Pampita?”.

La polémica llegó cuando hizo un comentario sobre Moritán, precandidato a legislador con López Murphy. “¿Por qué no opinamos de su marido, también, que volvió a hacer campaña política muy rápido y a comprometerse con la causa que está defendiendo? No, hablemos de todos”, concluyó Chaves.