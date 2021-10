Patricia Sosa le respondió en vivo a L-Gante después de la polémica: "Jamás"

Patricia Sosa salió a responderle a L-Gante después de que el cantante de cumbia 420 le pidiera que dejara de "loriar".

Patricia Sosa salió a responderle en vivo a L-Gante después de que se armara una polémica por las críticas que la histórica cantante le hizo al joven artista y que este le pidiera que dejara de "loriar". La ex La Torre había opinado del estilo musical de su colega y también de la lista de exigencias que tiene para dar un show, que se filtraron hace unos días pero que el mismo Elián Valenzuela se encargó de desmentir rotundamente.

En la última semana se volvió viral la suspensión de un recital de L-Gante en Venado Tuerto que, según los organizadores, no se realizó porque no pudieron cumplir con una extensa lista de exigencias que el cantante les habría presentado. Aunque el músico oriundo de General Rodríguez desmintió tales pedidos que habría realizado, Patricia Sosa habló recientemente del tema y también hizo un duro análisis de la música actual. La respuesta de L-Gante llegó por redes sociales y cargada de ironía: "Patricia, dejá de loriar y vení así le cantás unos temas a mi mamá y a las amigas".

Sobre el final de su charla con Los Ángeles de la Mañana de este miércoles, Patricia Sosa acusó recibo de las palabras de L-Gante y le respondió sin dudarlo. "Le mando un beso a L-Gante, estoy loreando diciéndote que te quiero, tenés una manera de hablar y de decir que a mí me encanta, cuando te miro que hablás yo siempre tengo una sonrisa", disparó la histórica cantante, dando por cerrada la polémica que se generó alrededor de ellos. "Nunca hablaría mal de un compañero y de un colega, jamás", cerró contundente Patricia Sosa.

En otro tramo de la entrevista, la cantante también aceptó la propuesta de L-Gante y aseguró que le encantaría cantarle a la madre y a la abuela del mayor exponente de la cumbia 420. "Me encantaría porque deben estar en la misma situación que yo, que a veces no entienden nada y por ahí les gusta que les cante algo", reveló Patricia Sosa con mucha buena onda, queriendo dejar atrás la controversia.

La desmentida de L-Gante a La Nación

L-Gante desmintió de manera contundente lo que informó La Nación y lo que también publicaron otros medios de comunicación con relación a los supuestos pedidos excesivos por los que le habían cancelado un show musical en Venado Tuerto, Santa Fe. El cantante de cumbia de apenas 21 años mostró cómo era el camarín a través de varias historias con fotos y videos en su cuenta oficial de Instagram (@lgante_keloke) y evidenció así una nueva fake news difundida por el portal ultraopositor, luego de su charla con el presidente Alberto Fernández.

el protagonista explotó al enterarse de esta fake news de La Nación, entre otros medios, y dejó un mensaje fuerte en Facebook: "Gente, eso de Venado Tuerto es chamu. Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca para este lado. No le crean y reclamen lo suyo... Una, que yo no escabio; y otra, que no juego a la Play cuando estoy trabajando. Corrrrrrrta. PEDAZO DE GARC@, ya te vas a poner el moño".