Patricia Pacheco reveló detalles desconocidos de la relación entre Rodrigo y Maradona

La madre de Ramiro Bueno admitió que Rodrigo no quería viajar a Cuba para encontrarse con Diego Maradona.

Invitada al ciclo de espectáculos y farándula Secretos Verdaderos (América TV), Patricia Pacheco brindó detalles desconocidos sobre la relación de Rodrigo Bueno y Diego Maradona, que dibujan un panorama bastante tenso entre ambos ídolos populares.

La madre de Ramiro Bueno, único hijo del recordado cuartetero que falleció en junio de 2000, admitió que Rodrigo no quería viajar a Cuba para encontrarse con el astro del fútbol, en aquellas imágenes que quedaron registradas para un ciclo de televisión. "Rodrigo lo había conocido hace muchísimo tiempo atrás a Maradona. Yo estaba embarazada cuando lo conoció", arrancó.

Y, contundente, precisó: "Así como tuvo su amistad, entre comillas, tuvo sus diferencias con él. Rodrigo no quería ir a Cuba. Él ya lo conocía a Maradona. Fue para la televisión eso. Ellos ya habían tenido su historia, también su historia de consumo".

"Cuando yo estaba embarazada, Pedro Bueno lo llevó a Rodrigo con Diego Maradona y ellos tuvieron su historia de consumo y demás. Cuando volvía, yo le rascaba la cabeza para que se duerma. Pedro era consumidor también, lo sufrió mucho", cerró Patricia, aportando información reveladora sobre la intensa relación que unió a los astros del fútbol y la música.

Histórica actriz argentina reveló su romance con Rodrigo

A más de dos décadas de su muerte, Rodrigo Bueno sigue siendo noticia en la Argentina y ahora la que se refirió al "Potro" fue Graciela Alfano, quien reveló su romance con la estrella cordobesa del cuarteto nacional. "Salí tres meses con él", reveló la actriz, modelo y exvedette de 68 años.

Durante la entrevista con Nosotros a la mañana, por El Trece, "Grace" observó una imagen que emitieron en el programa y repasó: “Esa foto fue en el 2000, cuando hizo 13 Lunas Park, que estaba vestido de boxeador. Recuerdo que una vez lo fui a visitar y me dijo ‘salí al escenario y bailás conmigo’. Yo no quería porque las fans me iban a tirar tomates... Entonces salió y dijo ‘quiero que la aplaudan lo mejor que puedan a mi amiga Graciela Alfano’, y fue una ovación. Este hombre era una máquina”.

Sin embargo, su discurso fue interrumpido por una pregunta íntima: “¿Vos estuviste con él?”, la consultó la panelista Sandra Borghi en el ciclo que habitualmente conduce Joaquín "Pollo" Álvarez. Entonces, lejos de hacerse la misteriosa, la expareja de Matías Alé confirmó un rumor que siempre circuló en torno al tema. “Salí tres meses, él tenía 27 y yo 47. Mejor dicho 20 con 27 de experiencia”, se corrigió a sí misma la invitada entre risas.