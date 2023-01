Participante escuchó un grito y pidió ser nominado en Gran Hermano: sorpresa en Telefe

Un grito de afuera de la casa descolocó a todos los participantes de Gran Hermano. Qué pasó en el reality show de Telefe.

En Gran Hermano se dio una situación que puso nerviosos a todos los participantes, pero en especial a Camila Lattanzio. Es que desde afuera se escucharon varios gritos donde apuntaban directamente a ella, motivo por el cual les pidió a sus compañeros que la nominen para ir a placa.

"¡Camila traidora!", gritaron, desconcertando a los participantes de Gran Hermano que justo se encontraban en el patio. No solo eso, sino que le dedicaron unas palabras a otro integrante del reality show de Telefe. "'Alfa, te mienten", indicaron hacia el hombre de 61 años.

A Camila no le gustó nada esta situación, y les pidió a todos que la manden a placa en la próxima gala de nominación. "Pónganme en placa, van a ver que la gente... esto es totalmente irreal", dijo, y se enojó con sus compañeros por asegurar que gritaron por ella: "No dijeron Camila, loco. Siempre escuchan mi nombre".

"Igual no pasa nada. Tampoco te pongas así Cami", contestó Nacho frente al fastidio de la joven. "Yo escuché 'Camila traidora'. Lo escuché patente", agregó Romina, mientras que Agustín trató de calmarla y apaciguar las cosas: "No le des pelota".

La fuerte reacción de Marcos con Camila en Gran Hermano: "¿Qué parte no entendiste?"

Marcos Ginocchio se enojó con Camila Lattanzio mientras se encontraban en el sauna ubicado en el patio de la casa de Gran Hermano. La participante que entró a través del repechaje insistió una y otra vez para reventarle un grano de la espalda y el joven oriundo de Salta se negó rotundamente.

"No, gracias", contestó pacíficamente Marcos a la pregunta de Camila sobre si le podía reventar un grano. En el mismo lugar estaba Maxi, quien revoleaba miradas por la tensa situación. "Es este nomás", volvió a arremeter la hermana de la futbolista de Boca Florencia Lattanzio.

"No. Muchas gracias", respondió seco Marcos, a quien se lo notaba fastidioso. "Es un pedacito", pidió de manera reiterativa. Allí fue cuando Maxi se metió y le puso los puntos de una manera contundente. "Camila, te está diciendo que no ¿qué parte no entendés?", lanzó.

Frente a esta situación, los seguidores de Gran Hermano volcaron sus sensaciones en las redes sociales. "Qué incómoda me pone Camila hostigándolo a Marcos"; "Por favor saquen a Camila"; "Y sigue y sigue Camila", fueron algunos de los comentarios expresados.