Participante de Masterchef lanzó una grave denuncia contra Wanda Nara: "Te puede arruinar"

Roberto, participante de Masterchef, no le gustó nada el comentario de Wanda Nara mientras preparaba un plato. El enojo en vivo por Telefe.

En Masterchef se vivió un clima de suma tensión entre Wanda Nara y un participante. Se trata de Roberto, quien se encontraba muy concentrado por presentarle un plato muy importante al jurado y recibió un sinfín de comentarios de la conductora, motivo por el cual reaccionó en Telefe.

El jurado conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis les pidió a los participantes un plato sencillo y Roberto, el periodista especializado en realeza, tomó la decisión de hacer un pecan pie. "Rodolfo, estás corriendo para todos lados ¿qué pasó?", preguntó la conductora.

"¿Qué te parece que pasó? Dos platos, ¿cómo te iría a ti con dos platos?", contestó seco el participante. Lejos de esquivar el comentario, Wanda Nara tampoco se tomó bien la respuesta y lo chicaneó: "No sé, yo supongo que bien con algo sencillo. ¿Escuchaste a los jurados cuando pidieron algo simple? Más que algo sencillo estás haciendo un plato de navidad".

Directo a cámara en off, Roberto describió cómo fue ese tenso momento y lo que generó en él la presencia de Wanda Nara en pleno preparado de su plato. "Viene Wanda en estos últimos minutos que son definitivos, que te pueden arruinar o te pueden salvar. Yo no quiero charlar, para charlar voy al confesionario. No quiero charlar", lanzó.

Wanda Nara golpeó a un participante de MasterChef en la cara: "Bestia"

Wanda Nara protagonizó un insólito momento en MasterChef y generó un momento incómodo entre los participantes. La conductora golpeó a uno de los participantes y la situación se volvió viral en redes sociales.

Durante la jornada de beneficios de este jueves 30 de marzo, lo mejores participantes de la semana lucharon por las medallas de oro y plata, y también se definió al peor cocinero que pasó directamente a la gala de eliminación. Fue en este marco, y por querer ayudar a un concursante, que Wanda protagonizó un insólito blooper.

Para ir al mercado, los participantes tuvieron que usar máscaras de papel con forma de frutas y vegetales. Esto, por supuesto, significaba una gran dificultad a la hora de buscar sus víveres, pero hubo un concursante, Rodolfo, que por usar anteojos no podía ponerse bien la máscara.

Atenta a lo que sucedía, Nara se acercó a intentar ayudar al participante, pero sin querer terminó por golpearlo en la cara y el cocinero tuvo que tomarse unos segundos para recuperarse. "¡Qué bestia!", gritó Martitegui entre risas al presenciar la situación. Y aunque si bien el momento generó tensión entre los demás concursantes, rápidamente todos se rieron y salieron de la situación.