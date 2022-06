Participante de Los 8 Escalones trató de mufa a Liberman: "No me lo digas"

Un participante de Los 8 Escalones trató de mufa a Martín Liberman en plena transmisión del programa de Guido Kaczka, por El Trece. Qué le dijo al respecto.

En Los 8 Escalones del Millón se vivió una situación bastante incómoda. Un participante del programa conducido por Guido Kaczka no se bancó un comentario que hizo Martín Liberman y lo trató de mufa. La reacción del periodista en plena transmisión de El Trece se hizo viral en las redes sociales.

Desde hace varios años, Liberman intenta hacerle frente a aquellas personas que lo critican y lo acusan de darle mala suerte a la gente por ser colorado. Sin embargo, y en pleno programa de Los 8 Escalones que tuvo lugar el pasado miércoles 1° de junio, un hombre lo sorprendió y le hizo un picante gesto.

"¿Quién va a empezar ahora?", le preguntó el conductor del ciclo de entretenimiento a los concursantes presentes. Y antes de que alguno alzara la mano, Liberman tomó la palabra y manifestó: "Antes que te digan quién empieza, Alejandro es el único que no se equivocó". Y agregó: "En un programa bastante sinuoso y con muchos errores".

Tras el elogio que recibió, Alejandro le respondió haciendo "cuernitos" con las manos para tildarlo de "mufa" y luego le respondió con un fuerte mensaje: "No me lo digas". Pese a la sorpresa que le significó semejante comentario, el panelista del programa continuó: "Es un fiel reflejo de lo que has hecho hasta el momento. Contestaste todo bien, con muchos errores, con idas y vueltas, con escalones bastante sinuosos".

Participante de Los 8 Escalones hizo "cuernitos" y trató de mufa a Martín Liberman

"Y lo digo antes de que empiece porque suele ser un escalón complicado para todos", concluyó Liberman, que evitó darle una respuesta tras la acusación que recibió. Mientras tanto, el participante vestido de traje continuó reaccionando a pura risa.

Guido Kaczka retó a una participante de Los 8 Escalones

En la transmisión del programa que tuvo lugar el pasado viernes 20 de mayo, y en el marco del ciclo en el que participan niños que están en compañía de familiares adultos, Guido Kaczka decidió comenzar con Bautista. "Cuando recién entrábamos, me diste esto... es el escudo de tu club. ¿Dónde queda?", preguntó al mismo tiempo que mostraba un llavero del club.

"En Merlo", respondió el niño. "¿Y se llama?", indagó el conductor. "El Rayo", señaló Bautista. Luego de tener una charla sobre el club y la posición en la que juega el pequeño, la madre intervino y expresó: "Guido, le mandamos un saludo a la banda de El Rayo porque sino nos matan". Por su parte, y tras un dato que le pasó la producción, Kaczka trató de consultarle sobre su violento accionar a la hora de ver los partidos de su hijo: "¿Y vos los vas a ver a él? Y a veces te enojás y gritás... ¿le decís malas palabras al árbitro?".

"Sí, sí, le dije, ja", manifestó Flavia, entre risas. De todas formas, para Guido Kaczka no fue gracioso y la cruzó: "Ay, ¡por favor! No, no, no...". "A veces se pone picante", le aclaró la mujer. Y el presentador de Los 8 Escalones le preguntó: "Ah, ¿sí? ¿Y discuten entre ustedes?". "No, nos quejamos cuando hay injusticias", le aclaró ella.

Antes de continuar con el juego, el conductor volvió a lanzar una fuerte crítica contra la madre del niño, a quien trató de exponerla en pleno programa: "En general, gritan las injusticias cuando es para el equipo de ustedes. ¿Y cuando son injusticias para el otro equipo?". "Nos quedamos callados, ja", reconoció la mujer. "Pero Flavia...", le devolvió Guido, que segundos después puso nuevamente el foco en el ciclo de entretenimiento.