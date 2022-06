Participante de Los 8 Escalones se descompensó y Guido Kaczka se asustó: "Es difícil"

Un participante de Los 8 Escalones del Millón preocupó a Guido Kaczka en plena competencia. El mal momento del conductor con un hombre que formó parte del programa de El Trece.

Un participante de Los 8 Escalones del Millón protagonizó un mal momento en plena transmisión del programa de El Trece y causó conmoción. Creer o reventar, se quedó sin aire y preocupó a Guido Kaczka, quien rápidamente se acercó para poder asistirlo.

Martín contestó bien una respuesta y logró clasificar a la final del certamen. Sin embargo, otro de los concursantes le marcó: "Pasaste a la final". El conductor del ciclo televisivo intervino y comentó: "Sí, pero no subió, eh". Por su parte, el participante intentó reaccionar y habló con ciertas complicaciones.

"Estoy... me agarró una emoción...", manifestó Martín, con la mirada hacia abajo y visibles dificultades para respirar con normalidad. Guido Kaczka se le acercó y le preguntó si quería agua. "Sí, un poquito... me agarró una emoción. Estoy bien, pero me agarró una emoción. Tranquilo...". "¿Estás bien? ¿Seguro?", le preguntó el presentador, quien se mostró preocupado.

Al ver que el concursante se pudo reponer, Guido se tranquilizó y le comentó: "Martín, felicitaciones". Entre lágrimas, Martín expresó: "Perdón, me emocioné nomás... son muchas cosas". "Sí, son muchas cosas en la vida... ¿vos cuántos años tenés?", le consultó el conductor. Y el hombre precisó: "41 años".

Guido Kaczka mostró preocupación por la salud de un participante de Los 8 Escalones.

"Sí, a mí me está pasando lo mismo, Martín. Me voy dando cuenta que la vida es una cosa difícil, difícil... vale la pena, es linda, tiene cosas bárbaras, pero qué difícil...", reflexionó Kaczka, que también se mostró emocionado. "Una buena después de tantas malas...", concluyó el participante, quien luego se dio el gusto de poder ganar el millón de pesos en la final.

Guido Kaczka apuró a Nicole Neumann en Los 8 Escalones

La historia de amor entre Nicole Neumann y el piloto de automovilismo Manuel Urcera es visiblemente apreciada por todos, ya que lo demuestra con imágenes y videos en sus redes sociales. Por tal motivo, en la edición de este miércoles de Los 8 Escalones, Guido Kaczka aprovechó un momento para referirse a este tema.

El conductor de El Trece apuró a la modelo con la complicidad de Martín Liberman: "Hoy en la primera edición comentó que se casaba". El comentario de Guido sorprendió por completo a Nicole, quien trató de defenderse: "No dije que me casaba, me incitaron a una fiesta de fin de año y dije 'no estaría nada mal'".

"Queremos fiesta. Dijiste que tenes ganas", arengó Liberman frente al claro nerviosismo de la modelo, quien ya no sabía dónde meterse. "Sí, ¿por qué no?", contestó mientras el periodista deportivo reforzaba los rumores de casamiento sobre las declaraciones de Nicole: "Manu, ¿dónde andás? ¿A qué cámara Guido?".

"Ay, se puso colorada", lanzó Carmen Barbieri para incomodar aún más a la ex pareja de Fabián Cubero, quien finalmente le puso punto final a la cuestión iniciada por Guido Kaczka. "Sí, me gustaría, pero en otro momento se verá", dijo.