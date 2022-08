Participante de Los 8 Escalones desencajó a Guido Kaczka en El Trece: "Una desgracia"

Guido Kaczka quedó completamente conmocionado con la historia de Gabriel, un participante de Los 8 Escalones que explicó qué haría con el millón de pesos. El triste momento que se vivió en el programa de El Trece.

Un participante de Los 8 Escalones del Millón desencajó a Guido Kaczka al revelar qué haría si ganara el millón de pesos. Durante la emisión del pasado miércoles 17 de agosto, un hombre causó emoción en los estudios del programa emitido por El Trece.

En los primeros minutos del exitoso ciclo de entretenimiento, Guido le consultó a uno de los concursantes: "Gabriel, ¿a qué te dedicás?". "Trabajo en la seguridad del club San Lorenzo de Almagro", expresó el participante, quien lucía un traje de gala.

"¿En la seguridad? ¿Tenés que hacer cuando van a la cancha?", indagó el animador de TV. Y Gabriel precisó: "En diferentes sectores del club". Marín Liberman, jurado de Los 8 Escalones, tomó la palabra e indicó que el trabajador de seguridad de los clubes buscan: "que nadie se meta en la nave".

Luego, Guido Kaczka le hizo a Gabriel la tradicional pregunta de todos los programas: "¿Fue una idea tuya anotarte acá?". Visiblemente emocionado, el concursante relató su dura historia personal: "Tuve la desgracia de perder a mi hijo el año pasado". Y contó el curioso motivo por el que asistió al ciclo televisivo: "Si tuviera la plata compraría la parcela donde está ubicado él".

Guido Kaczka protagonizó un triste momento en Los 8 Escalones.

"¿Cómo se llama él?", le preguntó Guido. "Ezequiel", contestó Gabriel, a quien se le pusieron los ojos vidriosos. Inmediatamente después, el conductor de Los 8 Escalones optó por seguir con el curso del programa.

Guido Kaczka retó a un participante de Los 8 Escalones Kids

"Que arranque Salvador", le comentó el animador del ciclo televisivo a uno de los concursantes. Y luego le consultó: "La pregunta... ¿Verdadero o falso? En condiciones naturales, un pulpo tiene ocho tentáculos en total. Verdadero o falso?". "Verdadero", respondió el pequeño, ante la atenta mirada del resto de los niños.

"Correcto, le viene bien el arranque", reaccionó Guido. Inmediatamente después, el presentador advirtió que uno de los niños quiso intervenir en el orden de los turnos. "Levantó la mano Vicente. ¿Qué pasa?". Y el participante le marcó: "Quiero seguir". En dicho marco, los adultos presentes comenzaron a reírse.

Sin embargo, Guido Kaczka cruzó de manera tajante a Vicente: "No, no podés". Y le explicó el motivo por el que no podía saltear el orden de los turnos: "Después de Salvador, viene Lola, después Giuliano, Isabela, Benjamín, Maia y después te toca a vos, te toque la que te toque". "¿Estás de acuerdo con las reglas?", le consultó. Pese a la extensa explicación del presentador, el niño le respondió de manera seca. "Sí", expresó. Y el programa continuó su curso con una mezcla entre incomodidad y confusión.